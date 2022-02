Cognitiwe erleichtert das Erreichen von ESG-Zielen durch künstlicher Intelligenz Reduzierung der 121 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle, die auf den Einzelhandelssektor entfallen

Cognitiwe, ein Newcomer auf dem wachsenden KI-Markt, vermeidet Lebensmittelverschwendung mithilfe seiner prädiktiven KI-Plattform. "Wir werden die Fähigkeit besitzen, die Frische von Gemüse und Obst in Supermärkten in wenigen Augenblicken zu bestimmen", so Attila Algan, Mitbegründer von Cognitiwe. Er fügt an: "Neben der Überwachung der Frische von Produkten, des Regalbestands und der Planogrammanalyse hauchen wir dem Einzelhandel durch Betrugserkennung neues Leben ein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220216006154/de/

Cognitiwe prevent the food waste with their Predictive Vision AI Platform (Photo: Business Wire)

Auch im Fertigungssektor ermöglicht unsere Technologie Qualitätskontrollen und erkennt fehlerhafte Produkte in der Produktionslinie. Zudem bieten wir Lösungen für die Lagerverwaltung sowie Gesundheits- und Sicherheitsüberwachung", berichtet Algan. "Wir streben eine Positionierung als globale Marke an, indem wir spezifische Produkte für den Einzelhandel und die verarbeitende Industrie bereitstellen, die mit zukunftsweisenden Technologien auf unserer prädiktiven KI-Plattform entwickelt werden." Cognitiwe hat seinen Hauptsitz in Tallinn, Estland, und unterhält Niederlassungen in Istanbul und Mailand.

Nachhaltigkeit für Einzelhandel und Fertigung

Laut dem Food Waste Index Report 2021 des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) stammen 13 Prozent der 931 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle, die 2019 weltweit anfielen, aus dem Einzelhandelssektor. "Wir werden bald dazu in der Lage sein, mithilfe von KI den ökologischen Fußabdruck der Lebensmittelabfälle des Einzelhandels darzustellen, die wir vermeiden konnten", erläutert Algan gegenüber Medienvertretern und ergänzt: "Dank der Daten von Deep-Learning-Algorithmen, die auf Produktionslinien angewandt werden, werden wir Werkstoff-, Zeit- und Energieeinsparungen erzielen, die zu einer verbesserten Nachhaltigkeit beitragen." Die GDPR-konformen Produkte von Cognitiwe können ohne zusätzliche Hardware-Investitionen in bestehende IP-Kameras integriert werden. Da es sich um eine Cloud-basierte Lösung handelt, sind auch keine Investitionen in Server notwendig.

Vermeidung von finanziellen Verlusten im Einzelhandel und Fertigungssektor

Mete Bayrak, Mitbegründer von Cognitiwe, berichtet: "Insbesondere durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten und prädiktiven Analysen unterstützen wir den Einzelhandel und den Fertigungssektor, Risiken zu senken, Verluste zu vermeiden und die Qualität zu verbessern." Bayrak zufolge wurde der Einzelhandelslösung eine Funktion hinzugefügt, die finanzielle Verluste durch das Erkennen von Fehlern beim Scannen oder das Verlassen von Supermarktkassen und Selbstbedienungskassen minimiert. Außerdem befindet sich eine 5G-Mobile-Lösung zum Schutz der Gesundheit und Verbesserung der Sicherheit der Mitarbeiter in der Pilotphase.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220216006154/de/

Contacts:

Selin Filiz

selin.filiz@cognitiwe.com