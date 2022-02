Die Folgen des ETF-Booms: Je nachdem, welche Sichtweise man gerade hat, existieren positive und negative Folgen. Eigentlich ist es wie immer ein zweischneidiges Schwert. Trotzdem ziehe ich in Summe ein persönliches Fazit, was diese Möglichkeiten angeht. Die für mich entscheidendste Folge des ETF-Booms ist nämlich, dass immer mehr Menschen ein Vermögen aufbauen können. Doch Vorsicht ist an einer Stelle geboten: Dass sie es können, heißt nämlich nicht automatisch, dass auch diese Folge eintritt. Lass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...