NVIDIA schreibt Rekordumsätze

Das Unternehmen legt die Bücher zum Schlussquartal 2021 offen



Der Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen stellte am Mittwochabend nachbörslich seine Ergebnisse zum abgelaufenen vierten Quartal 2021 vor. Mit einem Umsatz von 5 Milliarden US Dollar und einem operativen Einkommen von 1,5 Milliarden US Dollar konnte NVIDIA im Vergleich zum Vorjahresquartal jeweils ein Wachstum von über 50 Prozent erzielen. Auch der Quartalsgewinn lag mit 1,46 Milliarden Euro 53% über dem Ergebnis des Schlussquartals von 2020.



Besonders in die Karten gespielt hat dem Chipbauer dabei die gestiegene Nachfrage aus dem Gaming und dem Data Center Bereich. Die Erlöse aus dem Gaming-Segment stiegen um 67% und aus dem Data-Center Segment um 97% im Vorjahresvergleich. Für das Jahr 2022 erwartet das Unternehmen starkes Wachstum in allen Geschäftsfeldern, jedoch sieht NVIDIA den Anstieg der Nachfrage aus dem Gaming-Segment als den Haupttreiber des Wachstums. Im Nachgang an die Quartalsmeldungen bleibt abzuwarten, ob die Aktie die ausgebildete Korrekturflagge dynamisch verlassen kann. Weiteres hierzu ist unserem heutigen Daily Trading Newsletter über www.hsbc-zertifikate.de/home/dailytrading zu entnehmen.





