Kitzbühel (ots) -Bestnoten für die Marke KitzSki im österreichweiten MarkttestPlatz 1 belegt KitzSki in den Hauptkategorien Key Performance (Leistung), Drive (Triebkraft für die Zukunft) und CSR (gesellschaftliche Verantwortung) sowie im Gesamteindruck. Darüber hinaus punktet das weltbeste Skigebiet bei Einzelthemen wie Sympathie, Innovation, Werbeerinnerung und Krisensicherheit.Unabhängig und neutralSeit über 30 Jahren führt das Market Institut in unterschiedlichen Branchen den Market Markttest durch. Im Zuge dessen werden für jeden Produktbereich eine Vielzahl von Marken sowie Unternehmen anhand relevanter inhaltlicher Kriterien unabhängig und neutral bewertet. KitzSki glänzt österreichweit insbesondere in den Bereichen Bekanntheit, Markenstärke und Vertrauen.Mit rund 1,6 Mio. Bewertungen liefert das Market Institut Österreichs größte Markenstudie. Die jeweils besten drei Marken einer Branche bzw. einer Kategorie erhalten den "MARKET Quality Award".