Mark Zuckerberg hat für Meta neue Werte gebastelt. Das kam im Netz nicht so gut an. Verständlich! In einem Meeting mit allen Angestellten hat Mark Zuckerberg neue Unternehmenswerte für Meta vorgestellt. Diese sind: Move fast together Build awesome things Focus on long term impact Live in the future Be Direct and Respect Your Colleagues Meta, Metamates, Me Die Reaktionen im Netz fallen fassungslos und amüsiert aus - vor allem wegen des letzten Punktes mit den Metamates. Wie hier bei Alex ...

