DJ RWE erhöht Gewinnprognosen 2022 und gibt Dividendenziel

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE hebt die Gewinnprognosen für das laufende Jahr an. Grund ist dem Energieunternehmen zufolge das "dynamische Marktpreisumfeld". Der Konzern rechnet nun mit einem bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 3,6 bis 4,0 Milliarden Euro anstatt 3,3 bis 3,6 Milliarden Euro.

Davon soll das Kerngeschäft nun 2,9 bis 3,3 Milliarden Euro beitragen anstatt 2,75 bis 3,05 Milliarden Euro. Auch beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist RWE nun optimistischer, der soll zwischen 2,0 und 2,4 Milliarden Euro landen anstatt bei 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro. Den bereinigten Nettogewinn sieht der Konzern nun bei 1,3 bis 1,7 Milliarden Euro anstatt 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro.

Für die Dividende 2022 peilt der Konzern 0,90 Euro je Aktie an. Die endgültigen Zahlen für 2021 will die RWE AG am 15. März veröffentlichen. Die vorläufigen Zahlen machte der Konzern Ende Januar bekannt.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2022 05:15 ET (10:15 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.