Boston (www.fondscheck.de) - Der Beginn eines Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve (FED) ist für Anleger in Schwellenländeranleihen (EMD) in der Regel eine ziemlich traumatische Erfahrung, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Der Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Index sei im Vorfeld der Zinserhöhung im Dezember 2015 um mehr als 13% gegenüber den Durchschnittswerten des ersten Halbjahres 2015 gefallen. Die Befürchtung, dass sich dies wiederholen könnte, und die unerwartete Stärke des US-Dollar hätten die Anleger im Jahr 2021 an der Seitenlinie gehalten. Der Bond Compass für Q1 2022 zeige, dass Geldanleger zwischen Frühjahr 2021 und Jahresende Netto-Verkäufer von Schwellenländeranleihen in Landeswährung im Vergleich zu den Benchmarks gewesen seien. ...

