BMW plant für seinen i5, die vollelektrischen Version der 5er-Baureihe, laut einem Medienbericht ab 2023 drei Antriebs-Varianten. Diese sollen wohl an das Angebot des i4 angelehnt, aber um eine Variante ergänzt werden. Der "BMWblog" will erfahren haben, dass der i5 als heckgetriebener eDrive40, in der Allrad-Variante xDrive40 sowie als Performance-Modell M50 angeboten werden soll. Aus dem i4 sind ...

