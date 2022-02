Alles gute Zureden half nichts. PayPal verfolgt an der Börse weiterhin einen bedenklichen Abwärtstrend, welcher am Mittwoch wieder für heftige Verluste sorgte. Dabei gelang es den Bären, eine vor allem aus psychologischer Sicht wichtige Marke nach unten zu durchkreuzen und damit weitere Verkaufssignale zu setzen.Konkret geht es um die Linie bei 100 Euro, welche die Käufer bei PayPal (US70450Y1038) trotz aller Bemühungen nicht halten konnten. Mit Abschlägen in Höhe von 3,25 Prozent ging es gestern auf nur noch 98,28 Euro abwärts. Derartige ...

