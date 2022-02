Jeden Tag gibt es mindestens zwanzig oder dreißig Versionen in allen Medien, die über die Motive und Ziele der russischen Außenpolitik berichten. In drei Sätzen lässt sich dieses Thema nicht erledigen. Ein Rückblick auf die vergangenen 60 Jahre führt etwas weiter. Damals versuchte der russische Chef Chruschtschow die Installation eines Raketenstützpunktes in Kuba. Da es noch kein Fernsehen und Internet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...