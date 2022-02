Frankfurt (ots) -- Einwöchiges Online-Netzwerk-Treffen der berufundfamilie öffnet Highlight-Veranstaltungen auch für externe Interessent*innen/ Kostenlose Anmeldung bis zum 07.03.2022- Infokampagne zu "Gesundheit & Vereinbarkeit"Die berufundfamilie Service GmbH, Think Tank und Dienstleister im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben, lädt zur erstmals stattfindenden Online-Event-Woche "audit netzwerk exklusiv" ein. An fünf Tagen erhalten die rund 1.000 Unternehmen, Institutionen und Hochschulen, die derzeit das Zertifikat zum audit berufundfamilie oder audit familiengerechte hochschule tragen, Gelegenheit zum Netzwerken und Sammeln neuer Einblicke in die familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Unter dem Dach ihres Jahresmottos "miteinander vereinbaren - gesund, fair, zusammen" widmet sich die berufundfamilie dabei schwerpunktmäßig dem Aspekt "gesund". Im Zentrum steht die Neuentdeckung des betrieblichen Gesundheitsmanagements und ein erweiterter Blick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege.Willkommen sind auch Vertreter*innen von Organisationen, die nicht dem berufundfamilie-Netzwerk angehören. Folgende zwei Highlight-Veranstaltungen stehen ihnen kostenfrei offen:Montag, 07.03.2022, 14.00 - 15.00 UhrNew Work: Das Ende der Arbeit, wie wir sie kennenAndreas Steinle, Zukunftsinstitut Workshop GmbHDer Megatrend New Work wird derzeit heiß diskutiert. Die Arbeitswelt befindet sich in einem radikalen Umbau, wie es zuletzt während der industriellen Revolution der Fall war. In den Unternehmen fragt man sich, ob man in Zeiten von Home-Office überhaupt noch ein Büro braucht. Doch wie entsteht in diesen digital-vernetzten Strukturen eine Unternehmenskultur und Zusammenhalt? Und was ist mit den vielen Menschen, deren Job weiterhin Präsenz und Einsatz vor Ort erfordert? Wie können sie von den neuen Freiheiten profitieren, welche die schöne, neue Arbeitswelt verspricht? Andreas Steinle, Gründer der Zukunftsinstitut Workshop GmbH, skizziert in seiner Keynote den fundamentalen Wandel hin zu einer Wirtschaft, die sich als Passion Economy darstellt. Er zeigt innovative Lösungen für neue Vereinbarkeiten im Sinne eines Work-Life-Matching auf. Nicht zuletzt schildert er, wie gerade die Abwesenheit des Digitalen zu einem gesünderen, effektiveren Arbeiten führen kann.Freitag, 11.03.2022, 13.00 - 14.00 Uhr"Allein"Autor Daniel Schreiber im InterviewMartin Volz Neidlinger, Auditor der berufundfamilie Service GmbH, spricht im Interview mit Autor Daniel Schreiber über "Allein". "Allein" ist Daniel Schreibers neues Essay, das im September 2021 erschien und in kürzester Zeit die Bestseller und Bestenlisten eroberte.In ihm geht es um die Frage, ob man auch allein, ohne eine romantische Beziehung, ein erfülltes Leben führen kann. Schreiber denkt über das Geschenk und die Grenzen von Freundschaften, aber auch über Einsamkeit nach. Er erkundet, wie man sich von Lebensträumen verabschiedet, von denen man dachte, irgendwann erfüllen sie sich automatisch. Und geht der Frage nach, wie man mit der Unsicherheit umgehen kann, die unser privates und gesellschaftliches Leben während Umbruchszeiten wie der unseren immer mehr bestimmt.Unter folgendem Link können sich Interessent*innen für die Veranstaltungen anmelden: https://bit.ly/3sRqqHT. Anmeldeschluss ist der 07.03.2022."Gesunde" VereinbarkeitsinformationenBis Ende April 2022 platziert die berufundfamilie auf ihren Kanälen in den sozialen Medien regelmäßig Praxiseinblicke und Tipps rund um Maßnahmen zur Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung von Beschäftigten, die Arbeitgeber in ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik integrieren können. So sind im Rahmen der Infokampagne beispielsweise auf ihrem Blog (www.berufundfamilie-blog.de) Beiträge zu Vereinbarkeitsmaßnahmen bezüglich der Aspekte mentale/ psychische, körperliche/ physische Gesundheit, BEM und Ernährung abrufbar.Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung familiengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit 1998 wurden über 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. www.berufundfamilie.dePressekontakt:Silke GüttlerLeitung Corporate Communicationsberufundfamilie Service GmbHTelefon: +49 69 7171 333-161E-Mail: s.guettler@berufundfamilie.deOriginal-Content von: berufundfamilie Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130344/5149203