Wie das Manager Magazin berichtet, denkt der Autozulieferer Continental über eine Aufspaltung in vier Teilbereiche nach. Das könnte den Börsenwert des Unternehmens steigern. Unsere Einschätzung zur Aktie. Von Luca Bißmaier. Der Autozulieferer Continental spielt einem Medienbericht zufolge mit dem Gedanken, sein Geschäft in vier Teile aufzuspalten. Wie die Finanzzeitschrift Manager Magazin am Donnerstag berichtete, könnte Continental das Reifengeschäft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...