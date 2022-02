Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbank der Republik Türkei gab heute um 12:00 Uhr eine geldpolitische Entscheidung bekannt, so die Experten von XTB.Wie erwartet habe die CBRT beschlossen, die 1-Week Repo Rate unverändert bei 14,00% zu belassen. Es sehe so aus, als ob der CBRT tatsächlich der Spielraum für weitere Zinssenkungen ausgegangen sei, da die Zentralbank begonnen habe, sich dem Druck Erdogans zu widersetzen, die Politik weiter zu lockern. Erdogan dürfte jedoch verstanden haben, dass die Lockerung nicht ewig dauern könne - schließlich habe er davon abgesehen, den derzeitigen Zentralbankchef zu entlassen. Die Marktreaktionen nach der Entscheidung seien gering ausgefallen. USD/TRY (Türkische Lira) habe etwas nachgegeben, aber der Umfang der Bewegung überstieg nicht 0,1%. Ein Blick auf den H4-Chart zeige, dass sich das Paar in letzter Zeit in einer Handelsspanne zwischen 13,35 und 13,65 bewege. (17.02.2022/alc/n/a) ...

