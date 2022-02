DGAP-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Exasol erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen von ISS ESG an die Nachhaltigkeitsleistung in der Software- und IT-Branche



17.02.2022 / 13:12

Nürnberg - 17. Februar, 2022 - Exasol hat von der weltweit renommierten Nachhaltigkeits-Rating-Agentur ISS ESG mit Wirkung vom 27. Januar 2022 den ,Prime Status' erhalten. ISS ESG bestätigt damit, dass die Maßnahmen und Anstrengungen von Exasol in Bezug auf ESG-Themen (Environment, Social und Governance) die für die Software- und IT-Branche festgelegten Schwellenkriterien erfüllen und sogar übertreffen, was für Exasol die Einstufung in den Decile Rank "1" bedeutet. "Wir freuen uns sehr über die Anerkennung unserer Nachhaltigkeitsleistung im aktuellen ISS ESG Corporate Rating", sagt Jan-Dirk Henrich, Chief Financial Officer der Exasol AG. "Den international anerkannten 'Prime Status' zu erhalten, ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Arbeit, die wir diesbezüglich unternehmensweit leisten. Damit stellen wir sicher, dass wir stets verantwortungsvoll, ethisch und nachhaltig handeln, wenn es um unsere Mitarbeiter, Investoren, Kunden und um unseren Planeten geht. Besonders stolz sind wir auf unsere Maßnahmen im Bereich Datenschutz und Datensicherheit sowie auf unsere Initiativen zur Personalentwicklung, die wir im vergangenen Jahr ergriffen haben." ISS ESG ist eine der weltweit führenden ESG-Research- und Rating-Agenturen. Mit einer etablierten Rating-Methode analysiert ISS ESG anhand von rund 100 Indikatoren pro Branche mehrere tausend Unternehmen unter ökologischen, sozialen und Governance-Gesichtspunkten. Weitere Informationen über ISS und das ESG-Unternehmensrating finden Sie hier: https://www.issgovernance.com/esg/ratings/. Über Exasol

Exasol wurde im Jahr 2000 mit der Vision gegründet, die Datennutzung von Unternehmen grundlegend zu verändern. Heute vertrauen ambitionierte Organisationen weltweit auf die Analytics-Datenbank von Exasol - denn diese ist die schnellste der Welt. Mit Niederlassungen an mehreren Standorten in den USA und Europa ist es Exasols erklärtes Ziel, den Kunden flexible, skalierbare und leistungsstarke Analytics-Lösungen zu liefern, egal ob die Daten in der privaten oder öffentlichen Cloud oder On-Premises gespeichert sind. Exasol - accelerating insights from the world's data. Erfahren Sie mehr unter www.exasol.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



