ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde nach Investorenveranstaltungen mit Vorstandschef Sanjiv Lamba von 350 auf 335 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem Industriegasekonzern winke eine weitere Profitabilitätssteigerung, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kursziel habe er gesenkt, da er nun eine höhere Risikoprämie in seinem Bewertungsmodell veranschlagt./ag/ck



ISIN: IE00BZ12WP82

