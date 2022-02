DGAP-News: Krusche & Company GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Eine Behinderung der aus der Ukraine und Russland gelieferten IT-Dienste könnte den Westen digital lahmlegen



17. Februar 2022 Ins Ausland fliehen oder dort bleiben und auf das Beste hoffen - wie die ukrainischen IT-Fachkräfte im Falle eines russischen Einmarsches die europäischen Unternehmen, welche digital auf sie angewiesen sind, weiterhin unterstützen wollen München, Deutschland: K&C (Krusche & Company) hat heute Interviews mit ukrainischen IT-Experten sowie dem Management von IT-Outsourcing-Unternehmen veröffentlicht. Wir haben gefragt, wie sie und ihre internationalen Kunden, welche sich darauf verlassen, dass sie ihre digitale Infrastruktur am Laufen halten, sich auf Katastrophenszenarien im Falle eines russischen Einmarsches vorbereiten. "Ich komme aus Charkow, das liegt in der Nähe von Donezk und Luhansk, daher bin ich dabei, noch diesen Monat nach Georgien umzuziehen. Das ist eine kurzfristige Entscheidung gewesen.", sagt Max Klimenko, Key Clients Manager bei SPD Ukraine. "Bestehende Kunden und Partner fragen uns, was wir im Falle eines groß angelegten Angriffs zu tun gedenken. Ob wir Pläne für eine Verlagerung usw. haben? In einigen Fällen bieten sie uns ihre Hilfe an. Sie kündigen keine Verträge oder verkleinern unsere Teams, also alles in Ordnung." Außerdem präsentieren wir Wirtschaftsdaten in Kombination mit Brancheneinblicken, die zeigen, in welchem Maße die digitale Wirtschaft Europas und Nordamerikas von IT-Fachkräften aus der Ukraine und Russland abhängig ist. Zudem untersuchen wir, welche Folgen es haben könnte, wenn diese kritischen IT-Dienste auf unbestimmte Zeit unterbrochen würden. - Die meisten Großunternehmen sowie Tausende von KMU und Start-ups in Deutschland und Westeuropa verlassen sich auf ukrainische IT-Experten. - Die ukrainischen IT-Exporte hatten 2021 einen Wert von 6,8 Mrd. USD - doppelt so viel wie die Einnahmen aus der Gasdurchleitung. - Prognosen zufolge werden die ukrainischen IT-Dienstleistungsexporte bis 2025 einen Wert von 16,3 Milliarden USD erreichen. - Deutscher IT-Outsourcing-Markt mit einem Wert von 19 Mrd. USD - bis zu 20 % davon entfallen auf ukrainische Spezialisten - Russische IT-Dienstleistungsexporte im Wert von 6 Mrd. USD Die ausführliche Befragung von Managern ukrainischer IT-Dienstleister sowie Schaubilder und Wirtschaftsdaten, die das Ausmaß der europäischen Abhängigkeit von IT-Dienstleistungen aus der Region verdeutlichen, finden Sie unter - https://kruschecompany.com/de/westen-ist-abhaengig-von-ukrainischen-it-dienstleistungen/ Über K&C (Krusche & Company GmbH): K&C ist ein IT-Outsourcing-Anbieter und Softwareentwicklungsunternehmen mit Sitz in München. Mit Niederlassungen in München, Kiew, Krakau, Minsk und Sofia unterstützt K&C seit über 20 Jahren die digitale Transformation einiger der größten Marken in Deutschland und Europa sowie spannender Start-ups und KMUs. Kontakt Details: John Alexander Adam K&C (Krusche & Company GmbH +49 89-4161756904 John.adam@kruschecompany.com

