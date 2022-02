LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nel ASA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 norwegische Kronen belassen. Der Wasserstoff-Spezialist habe seine Präsentation zum vierten Quartal genutzt, um darzulegen, wie es eine "boomende" Pipeline bewältige, die sich im abgelaufenen Quartal auf mehr als 22 Gigawatt (GW) verdoppelt habe, schrieb Analyst James Hosie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gelinge dies weiterhin, sei in den nächsten vier Jahren ein Auftragseingang von 5 bis 10 GW möglich. Allerdings, so schränkte er ein, bedeuteten derzeit immer noch 20 Megawatt für Nel bereits einen großen Auftrag./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 08:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2022 / 08:57 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NO0010081235

NEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de