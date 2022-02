DJ PTA-News: SRH AlsterResearch AG: Gerresheimer AG auf 'Kaufen' bestätigt - Kursziel von EUR 102,00 auf EUR 95,00 reduziert

Das Analysehaus AlsterResearch hat in einer heute veröffentlichten Studie das Rating für Gerresheimer AG auf 'Kaufen' X bestätigt. Das Kursziel wurde von EUR 102,00 auf EUR 95,00 reduziert. Die ausführliche Analyse ist abrufbar unter . https://www.research-hub.de/companies/research/Gerresheimer%20AG Über AlsterResearch: AlsterResearch ist ein unabhängiger Provider von professionellen, MiFID II-konformen Analysen für deutsche Aktien. Das Research kann auf dem digitalen ResearchHub ( https://research-hub.de/ ) abgerufen oder im Abonnement per EMail kostenfrei bezogen werden. AlsterResearch veranstaltet weiterhin regelmäßig Roadshows, Roundtables und Konferenzen mit Entscheidungsträgern in börsennotierten Unternehmen. Disclaimer: research-hub.de/ disclaimer

