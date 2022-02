Was für ein Befreiungsschlag: Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold konnten gestern in Nordamerika 7,5 Prozent an Wert gewinnen. Der Grund waren nicht etwa die Zahlen, die der Konzern gestern vorgelegt hat und die leicht über den Schätzungen der Analysten lagen. Der Grund war vielmehr die neue Dividendenpolitik und das Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von einer Milliarde Dollar.Wie gestern bereits berichtet hat Barrick Gold nicht nur die Quartalsdividende auf 0,10 ...

