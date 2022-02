Der Twitter-CEO Parag Agrawal geht nach nur drei Monaten im Amt für "ein paar Wochen" in Elternzeit. Und setzt damit ein wichtiges Zeichen. Erst im November 2021 hat Parag Agrawal, 37, als Twitter-CEO einen der profiliertesten Jobs in der Technologiebranche übernommen. Nun geht er für "ein paar Wochen" in Elternzeit, da er sein zweites Kind mit Vineeta Agarwala erwartet, wie die Washington Post berichtet. Agrawal geht damit als Vorbild voran, denn für die meisten Väter ist es besonders in den USA noch immer nicht selbstverständlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...