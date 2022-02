Mit den Paketen Kompakt, Komfort und Komfort+ können Gewerbekunden aus den Branchen IT, Handwerk und verarbeitendes Gewerbe ihre Leistungen bei ROLAND Rechtsschutz nun unkompliziert und schnell auswählen. ROLAND Rechtsschutz hat das Angebot für Gewerbetreibende ausgeweitet und nimmt 2022 unter anderem die Branchen Handwerk, IT und verarbeitendes Gewerbe ins Visier. Die Produktstruktur fasst dabei mehr Leistungen in weniger Bausteinen zusammen: Mit den Paketen Kompakt, Komfort und Komfort+ können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...