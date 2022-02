Der World Summit 2022 (Gipfeltreffen für Frieden auf der koreanischen Halbinsel) beendete seinen dritten Tag mit globaler Ermutigung, praktischen Ratschlägen und Gebeten für erneute Bemühungen zur Vereinigung der koreanischen Halbinsel und zur Beendigung der letzten Teilung einer Nation während des Kalten Krieges.

Cambodia Prime Minister Samdech Hun Sen and H.E. Ban Ki-moon, former Secretary-General of the United Nations, served as World Summit 2022 Summit co-chairs. Picture: Mr. Ban Ki-moon adressing the participants of the Summit Foto: IMAP (Photo: Business Wire)

"Trotz Ihrer schwierigen Umstände aufgrund der Coronavirus-Pandemie vertraue ich darauf, dass Sie, unsere globalen Führungskräfte, mit Ihrem Engagement und Ihrer Hingabe Frieden und Einigung auf der koreanischen Halbinsel erreichen werden. Vielen Dank!", sagte Dr. Hak Ja Han Moon, Mitbegründerin der Universal Peace Federation (UPF) und Gastgeber des World Summit 2022.

Das Gipfeltreffen vom 11. bis 13. Februar wurde von UPF und der Königlichen Regierung von Kambodscha gesponsert. Kambodschas Premierminister, Samdech Hun Sen und S.E. Ban Ki-Moon, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen, fungierten als Co-Vorsitzende des Gipfels.

Das Gipfeltreffen brachte Teilnehmer aus rund 160 Nationen zusammen, darunter 157 Nationen mit diplomatischen Beziehungen zu einem oder beiden Koreas. Nigeria zum Beispiel pflegt "herzliche Beziehungen zu beiden Koreas in Wirtschaft, Handel, Bildung, kulturellem Austausch und Technologietransfer", sagte der nigerianische Präsident Muhammadu Buhari. "Und wenn es darum geht, was getan werden muss, um einen dauerhaften Frieden auf der Halbinsel zu gewährleisten, sind wir gerne bereit, ein Teil davon zu sein", drückte er aus.

In ihrer Ansprache erklärte Dr. Moon, dass die Errichtung einer Familie unter Gott der Weg wäre, um eine Welt der Freiheit, der Gleichheit und des Friedens zu schaffen.

Mit Tränen in den Augen bat sie die Bürger Nord- und Südkoreas, sich ihr anzuschließen und sich als Brüder und Schwestern zu vereinen. "Nur dann können wir die wahre Vereinigung auf der koreanischen Halbinsel erreichen", sagte sie und fügte hinzu: "Wenn die Menschen der Welt zu Söhnen und Töchtern Gottes werden, können wir Weltfrieden und Vereinigung zu unseren Lebzeiten erreichen."

In seiner Grundsatzrede beklagte Ban Ki-Moon, dass wir trotz leidenschaftlicher Bestrebungen und vielfältiger Bemühungen keinen dauerhaften Durchbruch auf der Halbinsel erzielen konnten. Unter Hinweis auf die jüngste Flut von Raketentests durch Nordkorea forderte er die UNO auf, ihre verhängten Sanktionen umzusetzen und gleichzeitig Schritte zu unternehmen, um den nordkoreanischen Führern zu helfen, an den Dialogtisch zurückzukehren.

Ban Ki-Moon lobte die UPF und ihr Think Tank 2022-Projekt als sehr sinnvoll. "Es bietet eine starke Plattform, auf der aufgebaut werden und die zu einem bedeutenden Durchbruch führen kann", sagte er. Er dankte auch Dr. Moon und sagte, sie habe keine Mühen gescheut, der koreanischen Halbinsel Frieden zu bringen.

Abschließend drückte Ban, der aus seinen eigenen Erfahrungen mit dem Leben in einer geteilten Nation sprach, seine Hoffnung aus, dass in naher Zukunft die Menschen des Südens direkt mit unseren Brüdern und Schwestern im Norden zusammenarbeiten können. Weiter sagte er: "Wenn wir mit Weisheit, Aufrichtigkeit und Entschlossenheit zusammenarbeiten, glaube ich, dass wir den Weg zum Frieden weisen können, sowohl auf der koreanischen Halbinsel als auch darüber hinaus."

"Ich habe großes Vertrauen in das Wort ‚Hoffnung'", sagte der frühere japanische Premierminister Shinzo Abe und nannte "Vertrauen und Ehrlichkeit" die entscheidenden Elemente in Gesprächen zur Förderung des Friedens in Korea.

US-Präsident Donald J. Trump (2017-2021) sagte in seiner Rede, dass bei seinem Amtsantritt die Experten um ihn herum die Situation in Korea als absolut hoffnungslos betrachteten.

Er sagte, er habe diese Perspektive abgelehnt und stattdessen mit Verbündeten wie Shinzo Abe aus Japan und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in zusammengearbeitet, um eine mutige, neue Strategie zu entwickeln, die dazu führte, dass er sich dreimal mit dem nordkoreanischen Vorsitzenden Kim Jong-Un traf, und dass er der erste US-Präsident wurde, der auf nordkoreanischem Boden stand.

"Gemeinsam säten wir Samen des Friedens und der Kooperation, und jetzt müssen wir sie wachsen und blühen lassen, genau wie einen riesigen Baum. Diese Chance zu vergeuden, wäre eine große Tragödie", sagte Trump. Er fügte hinzu, dass unzählige Menschen guten Willens auf der ganzen Welt für ein Korea arbeiten und beten, das sicher, wohlhabend, blühend, geeint und endlich in Frieden ist.

"Persönliche Beziehungen seien so wichtig, um Vertrauen aufzubauen", sagte Hon. Mike Pompeo, US-Außenminister (2018-2021), der in seinen Ausführungen an einige Höhen und Tiefen seiner diplomatischen Treffen mit Nordkoreanern erinnerte.

S.E. Jose Manuel Barroso, Präsident der Europäischen Kommission (2004-2014), sagte, er habe mehrere verschiedene Friedensprozesse begleitet, darunter den im vom Krieg zerrütteten Angola. Obwohl angolanische Führer versucht waren, die Nation aufzuteilen, fanden sie Wege, ihre Differenzen als eine Nation zu überwinden. Er zitierte Nelson Mandela und fügte hinzu: "Es scheint immer unmöglich zu sein, bis es fertig ist."

US-Vizepräsident Mike Pence (2017-2021) nannte Religionsfreiheit, Würde und Respekt für alles Leben, geboren und ungeboren, Gleichbehandlung vor dem Gesetz, Bildung und starke Familien als wesentliche Elemente einer stabilen, wohlhabenden Nation.

Unabhängigkeit und Selbstbestimmung seien ebenfalls wichtige Bestandteile einer starken Nation, sagte der kambodschanische Premierminister Hun Sen. "Kambodscha war auch ein Opfer des Kalten Krieges und der Großmachtpolitik, aber positives Engagement half dabei, zur Einheit zu finden." Das koreanische Volk habe eine gemeinsame Sprache, Kultur und Geschichte, fügte der Premierminister hinzu. "Man kann die koreanische Blutslinie nicht durchschneiden. Menschen sind wie Wasser man kann das Wasser nicht schneiden."

Viele Führungskräfte der Welt beriefen sich auf den Glauben an Gott, um die Krisen der Menschheit zu lösen. "Was für uns unmöglich ist, ist für Gott möglich", sagte S.E. Federico Franco, Präsident von Paraguay (2012-2013). "Das Gebet ist nach wie vor die beste Waffe, die wir für die Rückkehr des Friedens auf der koreanischen Halbinsel haben und Sie alle in Seoul sind nicht allein! In allen Ländern der Erde beten wir für den Frieden zwischen den beiden Koreas."

"Gott ruft jedes menschliche Herz und wir müssen seinen Ruf hören", sagte Mike Pompeo. "Der World Summit 2022 und seine Bemühungen schaffen sicherlich eine himmlische Gelegenheit für Gott, auf der koreanischen Halbinsel zu wirken", sagte Pastorin Paula White-Cain, Leiterin der Paula White Ministries und geistliche Beraterin von Donald Trump.

Andere verbanden die Vereinigung in Korea mit der Friedenskonsolidierung in anderen Teilen der Welt. "Wenn wir auf der koreanischen Halbinsel Frieden schaffen können, besteht Hoffnung, dass weltweit Frieden hergestellt werden kann, da die Schritte, die für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel unternommen wurden, von anderen Nationen nachgeahmt werden können", sagte S.E. Jimmy Morales, Präsident von Guatemala (2016-2020).

"Korea kann schließlich zu einem leuchtenden Beispiel für die Welt werden, wie aus Konflikten Frieden erwachsen kann", sagte S.E. Gloria Arroyo, Präsidentin der Philippinen (2001-2010). "Ein himmlisch geeintes Korea ist eine Voraussetzung für eine himmlisch geeinte Welt", sagte Dr. Yun Young-ho, Co-Vorsitzender des Exekutivkomitees des World Summit 2022. Der Vorsitzende von Beeland Enterprises und weltbekannte Investmentexperte Jim Rogers skizzierte eine aufregende Zukunft für die asiatisch-pazifische Region, insbesondere wenn die DMZ am 38. Breitengrad in Korea Reisen und Handel nicht mehr blockiert.

Rund 85 führende Persönlichkeiten aus 70 Nationen sprachen persönlich oder per Video auf dem Gipfeltreffen. 11 koreanische Politiker und Führungskräfte des öffentlichen Lebens aus ganz Südkorea überbrachten ihre Glückwünsche. Etwa 3.500 Netzwerke auf der ganzen Welt übertrugen den Gipfel ganz oder teilweise, berichteten die Organisatoren.

Weitere Redner vom 13. Februar waren Hon. Richard Cheney, US-Vizepräsident (2001-2009); Hon. Dan Quayle, US-Vizepräsident (1989-1993); Rt. Hon. Stephen Harper, Premierminister von Kanada (2006-2015); S.E. Mahinda Rajapaksa, Premierminister von Sri Lanka; S.E. Deve Gowda, indischer Premierminister (1996-1997); S.E. Maithripala Sirisena, Präsidentin von Sri Lanka (2015-2019); S.E. Michel Temer, Präsident von Brasilien (2016-2018); S.E. Anthony Carmona, Präsident von Trinidad und Tobago (2013-2019); S.E. Leni Robredo, Vizepräsidentin der Philippinen; I.E. Adi Koila Nailatikau, First Lady von Fidschi (2009-2015); ER. K.P. Sharma Oli, Premierministerin von Nepal (2015-2016 und 2018-2021); S.E. Syed Yousaf Raza Gillani, pakistanischer Premierminister (2008-2012); S.E. Xanana Gusmao, Präsidentin von Osttimor (2002-2007); S.E. Macky Sall, Präsident von Senegal und Vorsitzender der Afrikanischen Union; S.E. Carlos Vila-Nova, Präsident von Sao Tome und Principe; S.E. George Weah, Präsident von Liberia; S.E. Goodluck Jonathan, Präsident von Nigeria (2010-2015); S.E. Adolphe Tiao, Premierminister von Burkina Faso (2011-2014); S.E. Paul Mba, Premierminister von Gabun (2009-2012); S.E. Albin Kurti, Premierminister des Kosovo; S.E. Ilir Meta, Präsident von Albanien; S.E. Romano Prodi, italienischer Premierminister (2006-2008) und Präsident der Europäischen Kommission (1999-2004); S.E. Dominique de Villepin, französischer Premierminister (2005-2007); und S.E. Jose Maria Aznar, Ministerpräsident von Spanien (1996-2004) Das Little Angels Children's Folk Ballet gehörte zu den künstlerischen Darbietern des Tages.

