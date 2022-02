Dass Villeroy & Boch im vergangenen Jahr bei einem Umsatzplus von 18 Prozent den höchsten Gewinn vor Zinsen und Steuern seit seinem Gang an die Börse im Jahr 1990 erzielt hat, hat DER AKTIONÄR bereits berichtet. Nun legt Vorstand Frank Göring nach: Auch im laufenden Jahr will der Traditionskonzern weiter wachsen - organisch, aber möglicherweise auch durch Zukäufe. Die Aktie kratzt weiter am Allzeithoch."Der Konzern hat ein neues Niveau erreicht und ist gut für 2022 und die Folgejahre gerüstet", ...

