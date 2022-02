Berlin (ots) -Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle (BuVEG), erklärt zur Fortsetzung der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW):"Die neue Bundesregierung hat die Bedeutung der Bestandssanierung bei der Erreichung der Klimaschutzziele verstanden. Der Gebäudebestand ist ein Verbrauchsriese und bisher nicht klimafit. Gerade die Ertüchtigung ineffizienter Wohngebäude ist eine Mammutaufgabe. Die Fortsetzung der Sanierungsförderung ist ein zentraler Baustein zur Erreichung der Klimaschutzziele."Gebäudesanierungsquote immer noch zu niedrig30 Prozent der Wohngebäude in Deutschland verharren immer noch in den schlechtesten Energieeffizienzklassen G und H. Der Gebäudebestand muss daher noch intensiver und vor allem besser in die Tiefe modernisiert werden.Gebäudesanierung lohnt in vielerlei HinsichtDie Anstrengungen der energetischen Gebäudesanierung sind nicht nur in Sachen Klimaschutz lohnend. Auch wirtschaftlich sind sie gerade vor dem Hintergrund massiv ansteigender Energiepreise hoch attraktiv. Die Maßnahmen amortisieren sich immer schneller und steigern den Wert einer Immobilie im Bundesschnitt um 23%.Pressekontakt:Bundeverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V.Simone Jostsimone.jost@buveg.deT. 030 - 310 110 90Original-Content von: BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129349/5149507