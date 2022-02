Unterföhring (ots) -Auftakt für die National Hockey League (NHL) auf ProSieben MAXX: Das "ran"-Team gönnt sich keine Pause. Nach dem Super Bowl und ranNFL heißt es ab sofort sonntags Matchday bei ranNHL! Denn ProSieben MAXX zeigt auf dem gewohnten Football-Sendeplatz immer eine Begegnung von der regulären Saison sowie den Stanley Cup Playoffs der besten Eishockey-Liga der Welt. Die Saison endet mit den entscheidenden Spielen der Stanley Cup Finals. Am Sonntag, 20. Februar 2022, ab 18:45 Uhr treten die Carolina Hurricanes gegen die Pittsburgh Penguins und Superstar Sidney Crosby an, der kürzlich sein 500. Tor geschossen hat. Kommentator Basti Schwele und Experte Jochen Hecht (892 NHL-Spiele) werden aus dem "ran Eishockey"-Studio berichten.Ebenfalls viel Action verspricht die Extreme E. Um 13:00 Uhr überträgt ProSieben MAXX diesen Sonntag das erste Rennen der zweiten Saison der jungen Offroad-Rennserie, live aus Saudi-Arabien. Insgesamt sind fünf Rennen für dieses Jahr geplant - wieder mit dabei die Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und Nico Rosberg mit ihren Teams "X44" und "Rosberg X Racing". Die Extreme E mit ihren vollelektrischen SUVs ist nicht nur Motorsport, sondern sie will mit ihren Rennen auf die Auswirkungen des Klimawandels hinweisen."ran Eishockey - NHL" am Sonntag, 20.02.2022, um 18:45 Uhr live auf ProSieben MAXX. Davor um 13:00 Uhr: "ran racing: Extreme E".ran.de bietet allen Eishockey-Fans das komplette ranNHL-Paket mit Videos, News, Spielberichten, Ergebnissen und Tabellen: https://www.ran.de/us-sport/nhl. Alle Infos zur Extreme E gibt es hier: https://www.ran.de/motorsport/extreme-ePressekontakt:Andrea Specht, Michael UlichCommunications & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 8922, +49 (0) 89 95 07 - 7296email: Andrea.Specht@seven.one, Michael.Ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/5149506