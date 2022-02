Hand aufs Herz - hatten Sie diese Themen vor 24 Monaten auf dem Zettel? Corona-Crash, E-Mobilität, Biotechnologie, Wasserstoff-Boom - seit 2020 ist viel passiert und die Zeit steht nicht still. Auf eine Konstante ist an der Börse dennoch Verlass: Sie unterliegt Veränderungen. Hat der DAX noch im letzten Jahr eine Performance von knapp 16 Prozent Plus auf das Parkett gezaubert, deutet nun vieles darauf hin, dass die Zeiten anspruchsvoller werden. Kriegsangst und Inflationssorgen werfen ihre Schatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...