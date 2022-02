Die US-Börsen starten am Donnerstag mit Verlusten in den Handelstag. Unter dem Eindruck negativer Meldungen in der Ukrainekrise verliert der Dow Jones 315 Punkte auf 34.620 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gibt um 1 Prozent auf 4.430 Zähler nach und der techgnologielastige Nasdaq Composite um 1,1 Prozent auf 13.964 Punkte.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

