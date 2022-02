In einem schwierigen Marktumfeld haussiert die RWE-Aktie. In einem schwierigen Marktumfeld haussiert die RWE-Aktie. RWE weist aktuell ein veritables Tagesplus von knapp 5 Prozent aus und führt damit (gegenwärtig) die Liste der Dax-Gewinner an. Maßgeblichen Anteil an der starken Performance hatte die Anhebung der Jahresprognose des Konzerns für 2022. Dazu im weiteren Verlauf mehr. Gleichzeitig befand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...