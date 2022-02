SAN ANTONIO, Feb. 17, 2022bekannt, die zum Ziel hat, Expertenservices für Cloudflare Zero Trust anzubieten, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Cloud-zentrierten Ziele schneller zu erreichen, Telearbeitskräfte zu unterstützen und Secure Access Service Edge (SASE) für ihre Cloud-Anwendungen, Daten, Benutzer und Geräte anzubieten. Rackspace Technology bietet Managed Services für Cloudflare Zero Trust über das Portfolio Rackspace Elastic Engineering for Security an, das für Kunden weltweit verfügbar ist.



"Wir wollen Partnerschaften schmieden, die unseren Kunden wirklich erstklassige Cloud-Lösungen bieten. Unser Cloud-First-Bereitstellungsmodell unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Transformation ihrer Netzwerke, bei der Modernisierung von Anwendungen und nun auch bei der Einführung von Zero-Trust-Sicherheitsarchitekturen", so Gary Alterson, Vice President von Security Services bei Rackspace Technology. "Wir gehen Partnerschaften ein, um unsere Servicemodelle mit Rackspace Elastic Engineering-Support für Cloudflare Zero Trust weiterzuentwickeln und damit dem Bedarf unserer Kunden an fachkundiger Anleitung zu Zero-Trust-Cloud-Architekturen zu entsprechen."

Das Serviceangebot Rackspace Technology Elastic Engineering for Security umfasst Beratungsleistungen, die Unternehmen jedweder Größe rund um den Globus Zugang zu Sicherheitsexperten von Rackspace Technology bieten. Diese Experten sind auf Abruf verfügbar, um Unternehmen bei der Anpassung, Optimierung und Verwaltung ihrer Cloudflare-Sicherheitsplattform zu unterstützen. Durch die Ergänzung unseres Angebots im Rahmen von Rackspace Security Service mit Cloudflare Zero Trust kann Rackspace Technology den Kunden eine modernisierte SASE-Architektur bereitstellen, die schnell wachsen kann und sich direkt an die strategischen Cloud-Initiativen unserer Kunden anpassen lässt.

Weltweit werden auf breiter Ebene Zero-Trust-Architekturen als kritische Komponente für sichere Cloud-Architekturen eingeführt. Bekräftigt wird dies durch eine kürzlich von Rackspace Technology durchgeführte Umfrage unter IT-Führungskräften weltweit, die offenbarte, dass 49 % der Unternehmen glauben, dass die Einführung von Zero-Trust-Sicherheitspraktiken ihnen bei der Bewältigung der häufigsten Probleme in Bezug auf die Cyber-Sicherheit bei Angriffen auf Netzwerke, Plattformen und Webanwendungen helfen kann. Quelle: How mature do IT leaders think they are when it comes to cloud security Umfrage von Rackspace Technology unter weltweiten IT-Führungskräften.

Rackspace Technology ist ein wichtiger weltweiter Cloudflare-Systemintegrator und akkreditierter Managed-Services-Partner, der Expertenservices und Rund-um-die-Uhr-Support (24x7x365) für die Cloudflare-Plattform bietet. Die weltweit ansässigen Experten von Rackspace Technology verfügen über profunde Kenntnisse und Erfahrung in Cloud-Sicherheit und können über 800 Zertifizierungen aus der Sicherheitsbranche, darunter Cloud-Sicherheitszertifikate von AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Platform, und mehr als 100 akkreditierte Cloudflare-Zertifizierungen vorweisen.

Um mehr über Rackspace Technology und Cloudflare Zero Trust zu erfahren, klicken Sie hier .

Über Rackspace Technology



Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Pressekontakt

Natalie Silva

Rackspace Technology Corporate Communications

publicrelations@rackspace.com