Wer hat eigentlich den Superbowl gewonnen? Coinbase! Die Krypto-Börse sorgte mit ihrem QR-Code-Spot für mehr Aufregung als alle Touchdowns zusammen. Dabei hat der Werbestunt viel mehr Tiefe, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Was haben Superbowl und Krypto-Hype gemeinsam? Beide haben eine gewisse Relevanz, können aber auch problemlos als Megahypes bezeichnet werden. Wer die Hypewelle richtig reiten will, legt die beiden zusammen. So jedenfalls könnten die Verantwortlichen der US-Kryptobörse Coinbase gedacht haben, bevor sie beim diesjährigen Superbowl mit ihrem Werbedebüt einen denkwürdigen Auftritt hingelegt haben. ...

