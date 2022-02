ACRON HELVETIA I Immobilien AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Generalversammlung

ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft - Ergebnis Geschäftsjahr 2021 und ordentliche Generalversammlung am 11. März 2022



17.02.2022 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad Hoc Mitteilung



Solothurn, 17. Februar 2022 - Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (ISIN CH0102012843), welche bis zum 15. Dezember 2021 die Büro- und Logistikimmobilie in Buchs, Kanton Zürich hielt, schloss das Geschäftsjahr 2021 nach Swiss GAAP FER mit einem Jahresergebnis von CHF 1'613'699 (Vorjahr: CHF 2'101'171) und nach OR mit einem Jahresgewinn von CHF 5'274'805 (Vorjahr: CHF 246'590) ab.



Die Mieteinnahmen der Liegenschaft «Buchs» betrugen im Geschäftsjahr 2021 CHF 875'855 (Vorjahr: CHF 913'424). Die Mieteinnahmen der Liegenschaft «Buchs» im Berichtszeitraum sind infolge des Verkaufsdatums per Mitte Dezember 2021 um einen halben Monat gekürzt. Gegenüber den Mieteinnahmen der Vorjahresperiode sind die Mieterträge aus der Liegenschaft «Solothurn», deren Verkauf am 27. März 2020 vollzogen wurde, in Höhe von CHF 262'479 entfallen.



Nach dem Verkauf der beiden Liegenschaften erfolgte die Rückführung der Finanzierung der WIR-Bank Genossenschaft sowie des COVID-Kredites. Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft zeigt zum 31. Dezember 2021 flüssige Mittel in Höhe von circa CHF 10'394'894 (Vorjahr: CHF 895'939) und Total Aktiven von insgesamt CHF 11'195'375 (Vorjahr: CHF 21'023'373) (gemäss Bilanz nach Swiss GAAP FER).

Infolge des Verkaufs der Liegenschaft «Buchs» zum 15. Dezember 2021 wird zum

31. Dezember 2021 die Liegenschaft mit CHF 0 (Vorjahr: CHF 19'682'000) ausgewiesen. Der NAV berechnet sich in Folge aus dem Liegenschaftswert zuzüglich des Umlaufvermögens und abzüglich des kurz- und langfristigen Fremdkapitals (inklusive latente Steuern). Die Berechnung des NAV nach latenten Steuern der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft basiert auf der Bilanz nach Swiss GAAP FER und ergibt per 31. Dezember 2021 einen Unternehmenswert von CHF 10'116'129 bzw. einen Wert von

CHF 10.55 pro Aktie (Vorjahr: CHF 8.86 je Aktie). Dies entspricht einer Steigerung

von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieser Erfolg ist auf die seit Anfang 2020 getätigten Investitionen in die Umwandlung der «Ein-Mieter-Liegenschaft» in eine attraktive «Mehr-Mieter-Liegenschaft» zurückzuführen, wodurch neue Mieter mit langfristigen Mietverträgen gewonnen wurden und eine deutliche Wertsteigerung für das Objekt herbeigeführt werden konnte.

Die ordentliche Generalversammlung wird am 11. März 2022 stattfinden. Die im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung ein Vollmachtsformular, aus dem sich die weiteren Details ergeben. An der Generalversammlung wird der Verwaltungsrat unter anderem eine Dividende von CHF 4.19 (brutto) je Aktie und eine Nennwertreduktion von CHF 5.49 je Aktie beantragen. Vorbehaltlich der Genehmigung der Aktionäre ist die Zahlung der Dividende am 17. März 2022 und die Zahlung der Nennwertreduktion Anfang Juni 2022 geplant. Des Weiteren wird der Verwaltungsrat an der Generalversammlung die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft mit Wirkung per 30. Juni 2022 beantragen.

Der vollständige Geschäftsbericht 2021 steht ab heute auf der Webseite der Gesellschaft unter www.acron-helvetia1.ch > Investor Relations > Publikationen zur Verfügung.

Über ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft

Die ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft (Börsensymbol: AHAN und ISIN: CH0102012843) hielt bis zum 15. Dezember 2021 eine Büro- und Logistikimmobilie in Buchs (ZH). Seit dem 30. September 2009 sind die Aktien der ACRON HELVETIA I Immobilien Aktiengesellschaft an der BX Swiss AG kotiert. www.acron-helvetia1.ch