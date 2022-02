Web3 ist das Thema der Stunde. Gegner:innen und Befürworter:innen bilden im Wesentlichen zwei Lager, deren Einschätzungen einander gegenüberstehen. Der Entwickler Dave Peck beobachtet das Ökosystem aus einer technischen Perspektive. Ihn haben wir gefragt: Was steckt eigentlich hinter dem Hype? Darüber, was Web3 eigentlich ist, gibt es sehr verschiedene Ansichten: Je nachdem, wen man fragt, wird es als die Zukunft des Internets, gewaltiger Betrug, Umwelt-Desaster oder als dezentrale Renaissance betrachtet. Der Softwareentwickler und Gründer Dave Peck nähert sich dem Thema aus Entwicklersicht. Zusammen mit Kolleg:innen bei der Venture-Company PSL hat er seine Beobachtungen in einer u...

Den vollständigen Artikel lesen ...