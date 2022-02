Amazons Cloud-Plattform AWS bringt seine "Local Zones" genannten Mini-Rechenzentren in 32 weitere Städte und damit erstmals außerhalb der USA an den Start. Auch in Berlin und Wien sollen "Local Zones" entstehen. Wie auf seiner Reinvent-Konferenz im vergangenen Jahr angekündigt, baut Amazons AWS nun weitere 32 Mini-Rechenzentren in 26 Ländern. Die 16 bisherigen Local Zones - so werden die kleinen Datencenter genannt - befanden sich ausnahmslos in den Vereinigten Staaten von Amerika. Amsterdam, Brüssel, Berlin und Wien sind auch dabei Konkret werden Mini-Rechenzentren in folgenden Städten der Welt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...