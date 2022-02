SPYDR 2h von Fluence bietet eine höhere Lichtintensität, mehr Effizienz und eine Steigerung des PPF um 24 %

Fluence by OSRAM (Fluence), ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabis- und Lebensmittelproduktion, hat seine hochintensive Leuchte SPYDR 2h auf den Markt gebracht. Die neueste Ergänzung der SPYDR-Serie von Fluence ist eine Hochleistungslösung, die einen PAR-Photonenfluss (PPF) von 2100 µmol/s erreicht, was eine Steigerung um 24 gegenüber früheren Leuchten ist.

Fluence hat die hochmoderne SPYDR-2h-Lösung für kommerzielle Cannabiszüchter mit mehrstöckigen Anlagen im Innenbereich entwickelt, die darauf abzielen, ihre Anbauumgebung zu optimieren, größere Ernteerträge zu erzielen und qualitativ hochwertigere Pflanzen anzubauen. Die Leuchte bietet eine hochintensive Beleuchtung, präzise Gleichmäßigkeit, erhöhte Effizienz und verfügt über das Weißspektrum PhysioSpec BROAD R4 von Fluence für Innenräume mit einer Effizienz von 2,6 µmol/J bei 277 V AC. In typischen mehrstöckigen Rack-Systemen kann eine PAR-Photonenflussdichte (PPFD) von bis zu 1500 µmol/m2/s erreicht werden. Für eine schnelle und flexible Installation sind die Etagenleuchten zudem einfach zu montieren.

"Hochintensive Beleuchtung ist für kommerzielle Cannabisbetriebe, welche die Ernteerträge steigern wollen, oberstes Gebot", sagte Jordon Musser, Chief Product Officer bei Fluence. "Wir sind stolz darauf, Züchtern die nächste Generation unserer SPYDR-Serie eine leistungsstärkere Beleuchtungslösung zur Verfügung zu stellen, um ihre Anbauziele zu verbessern, während sie den Betrieb durch fortschrittliche Anbaustrategien revolutionieren."

Die Leuchten von Fluence sind durch wissenschaftliche Erkenntnisse abgesichert: Die mehrjährigen globalen Cannabis-Forschungsversuche des Unternehmens zeigen, dass höhere Beleuchtungsintensitäten die Ernteerträge maximieren. Die Fähigkeit von SPYDR 2h, den PPF um mehr als 20 zu steigern, bietet Anbauern nicht nur die Möglichkeit, den Ernteertrag zu verbessern, sondern auch die Pflanzenproduktion zu verfeinern, um spezifische Merkmale wie höhere THC-Prozentsätze und stärkere Terpenprofile zu erzielen.

"Fluence freut sich, Cannabiszüchtern auf der ganzen Welt SPYDR 2h vorzustellen", sagte David Cohen, CEO von Fluence. "Da immer mehr Staaten in den USA und auch andere Länder Cannabisgesetze einführen und die führenden Unternehmen der Branche ihre Anbauumgebungen weiterentwickeln -, bietet die hochintensive LED-Technologie von Fluence den Cannabiskunden Einheitlichkeit und größere Kontrolle in ihren Einrichtungen. Wir unterstützen Züchter bei jedem Schritt bei der Implementierung neuer Lösungen wie SPYDR 2h, damit sie intelligenter anbauen können, was zu höheren Erträgen und qualitativ besseren Cannabispflanzen führt."

Weitere Informationen über SPYDR 2h und das erweiterte Portfolio an LED-Lösungen von Fluence erhalten Sie unter www.fluence.science.

Über Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OSRAM und entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Pflanzenproduktion sowie für Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in der texanischen Hauptstadt Austin, die EMEA-Zentrale befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

