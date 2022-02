Nachbarschaft mit Pluto und Goofy gefällig? In der kalifornischen Stadt Rancho Mirage soll ein Disney-Viertel entstehen. 1.900 Wohneinheiten sind in dem Viertel namens Contino geplant. Micky Maus beim Einkaufen treffen oder mit Arielle um die Wette schwimmen? Vielleicht wird das in der Gemeinde, die die Walt Disney Company plant, möglich. Zumindest theoretisch. "Storyliving by Disney" will die Disney-Fantasie zur Alltags-Realität machen. Dafür werden aktuell 1.9000 Wohneinheiten in der kalifornischen Stadt Rancho Mirage geplant. Auch einen Namen für das Viertel gibt es schon: ...

