NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1364 US-Dollar, etwa so viel wie zuvor im europäischen Währungsgeschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1370 (Mittwoch: 1,1372) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8795 (0,8794) Euro gekostet.

Am Markt bleibt die Ukraine-Krise ein beherrschendes Thema. Zuletzt gab es widersprüchliche Meldungen zu russischen Truppenbewegungen in der Grenzregion. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin warf Russland eine weitere Aufstockung von Truppen und Ausrüstung an der Grenze zur Ukraine vor. Nach Einschätzung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gibt es bisher keine Anzeichen für einen Rückzug russischer Truppen oder eine Deeskalation der Lage. Russland seinerseits forderte die USA zum Abzug ihrer Streitkräfte aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa sowie aus dem Baltikum auf./bek/he