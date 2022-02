Finanzielle Highlights



Umsatz im vierten Quartal von 2,3 Milliarden USD - eine Steigerung um 28 %; einschließlich eines organischen Umsatzwachstums 1 um 19 %; den Stammaktionären zuzurechnender Nettoertrag von 56 Millionen USD; und bereinigtes EBITDA 1 von 167 Millionen USD

Gesamtjahresumsatz von 7,9 Milliarden USD - eine Steigerung um 28 %; einschließlich eines organischen Umsatzwachstums 1 um 15 %; den Stammaktionären zuzurechnender Nettoertrag von 153 Millionen USD; und vorläufiges bereinigtes EBITDA 1 von 633 Millionen USD

Gesamtjahres-Cashflow aus operativer Tätigkeit von 455 Millionen USD und freier Cashflow 1 von 216 Millionen USD; entsprechend mehr als 30 % des bereinigten EBITDA 1

Prognose für das Gesamtjahr 2022 angehoben

Wichtige Geschäftsereignisse

Anstieg des E-Commerce-Umsatzes im vierten Quartal um 45 % und des Rücknahmelogistik-Umsatzes um 28 %

Zusätzlicher Umsatzbeitrag durch neu hinzugewonnene Kunden im Jahr 2021 voraussichtlich bei etwa 830 Millionen USD im Jahr 2022, was etwa 10 % des Umsatzes von 2021 darstellt

Verkaufspipeline erreicht Allzeithoch von 2,5 Milliarden USD

Umsatzerhaltungsquote stieg seit der Ausgliederung in den mittleren bis hohen 90er-Bereich

GREENWICH, Connecticut(NYSE: GXO) gab heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 bekannt.

Malcolm Wilson, Chief Executive Officer von GXO, sagte: "Im Anschluss an ein äußerst erfolgreiches Weihnachtsgeschäft verzeichnete GXO im vierten Quartal 2021 den höchsten Quartalsumsatz und das höchste bereinigte EBITDA1 seiner Geschichte. Wir erzielten in jedem Quartal des Jahres 2021 ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum und wuchsen im vierten Quartal um 19 %.

Mehr denn je verlangen unsere Kunden Innovation, und unsere Kombination aus branchenführender Technologie, weltweiter Präsenz und Talenten der Weltklasse ist weiterhin ein Herausstellungsmerkmal von GXO. Wir sind Pioniere im Bereich automatisierter und ESG-orientierter Lösungen, die die Sicherheit weltweiter Lieferketten erhöhen und deren CO2-Fußabdruck verringern, und freuen uns schon auf die Veröffentlichung unseres ersten Nachhaltigkeitsberichts im weiteren Verlauf dieses Jahres.

Zu Beginn dieses Jahres 2022 sehen wir erhebliche Wachstumschancen, da der Rückenwind für E-Commerce, Automatisierung und Outsourcing unvermindert anhält. Unsere Neuverträge und unsere Vertriebspipeline befinden sich auf dem höchsten Niveau aller Zeiten, was uns in Verbindung mit unserer verbesserten Umsatzerhaltungsquote äußerst gut positioniert, um unser Ziel eines organischen Umsatzwachstums von 8 % bis 12 % im Jahr 2022 zu erreichen. Darüber hinaus profitieren wir weiterhin von unserer 2021 erfolgten Übernahme im Vereinigten Königreich, die - zusätzlich zu den beiden jüngst hinzugewonnenen Technologiekunden - bereits Synergien von über 30 Millionen USD erzeugt hat, was etwa 5 % ihres Umsatzes entspricht.

Vor dem Hintergrund dieser klaren und gleichbleibenden Dynamik heben wir unsere Prognose für das Gesamtjahr an, und wir beabsichtigen, unsere langfristigen Ziele im weiteren Verlauf dieses Jahres gegenüber der Anlegercommunity zu skizzieren."



1 Definitionen für nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen finden Sie im Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.



Ergebnisse für das vierte Quartal 2021

Der Umsatz stieg auf 2,3 Milliarden USD, verglichen mit 1,8 Milliarden USD im vierten Quartal 2020. Das operative Ergebnis betrug 63 Millionen USD, verglichen mit 50 Millionen USD im vierten Quartal 2020. Der den Stammaktionären zuzurechnende Nettoertrag belief sich auf 56 Millionen USD, verglichen mit 28 Millionen USD im vierten Quartal 2020. Das verwässerte Ergebnis je Aktie betrug 0,48 USD, verglichen mit 0,24 USD im gleichen Zeitraum von 2020.

Der den Stammaktionären 1 zuzurechnende bereinigte Nettoertrag belief sich auf 84 Millionen USD, verglichen mit 49 Millionen USD im vierten Quartal 2020. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie1 im vierten Quartal 2021 betrug 0,73 USD, verglichen mit einem bereinigten verwässerten Ergebnis je Aktie1 von 0,43 USD im vierten Quartal 2020.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation ("bereinigtes EBITDA")1 stieg auf 167 Millionen USD, gegenüber einem vorläufigen bereinigten EBITDA1 von 146 Millionen USD im vierten Quartal 2020. Das Unternehmen wies ein bereinigtes EBITDA1 von 138 Millionen USD für das vierte Quartal 2020 aus.

Gesamtjahresergebnisse für 2021

Der Umsatz stieg auf 7,9 Milliarden USD, verglichen mit 6,2 Milliarden USD im selben Zeitraum von 2020. Das operative Ergebnis betrug 151 Millionen USD, verglichen mit 16 Millionen USD im Jahr 2020. Der den Stammaktionären zuzurechnende Nettoertrag belief sich auf 153 Millionen USD, verglichen mit einem Verlust von 31 Millionen USD im Jahr 2020. Das verwässerte Ergebnis je Aktie betrug 1,32 USD, verglichen mit einem Verlust von 0,27 USD im Jahr 2020.

Der den Stammaktionären 1 zuzurechnende bereinigte Nettoertrag belief sich auf 242 Millionen USD, verglichen mit 63 Millionen USD im Jahr 2020. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie1 betrug 2,09 USD, verglichen mit einem bereinigten verwässerten Ergebnis je Aktie1 von 0,55 USD im Jahr 2020.

Das vorläufige bereinigte EBITDA1 stieg auf 633 Millionen USD für das Jahr 2021, verglichen mit einem vorläufigen bereinigten EBITDA1 von 457 Millionen USD für das Jahr 2020. Das Unternehmen wies ein bereinigtes EBITDA1 von 611 Millionen USD aus, verglichen mit 417 Millionen USD für das Jahr 2020.

Prognose 2022

GXO gab seine Finanzprognose für das Gesamtjahr 2022 bekannt:

Organisches Umsatzwachstum 1 von 8 % bis 12 %;

von 8 % bis 12 %; Bereinigtes EBITDA 1 von 707 Millionen USD bis 742 Millionen USD (zuvor 705 Millionen USD bis 740 Millionen USD);

von 707 Millionen USD bis 742 Millionen USD (zuvor 705 Millionen USD bis 740 Millionen USD); Bereinigtes EBITDAR 1 von 1,5 Milliarden USD bis 1,6 Milliarden USD (zuvor etwa 1,5 Milliarden USD);

von 1,5 Milliarden USD bis 1,6 Milliarden USD (zuvor etwa 1,5 Milliarden USD); Freier Cashflow 1 von etwa 30 % des bereinigten EBITDA 1 ;

von etwa 30 % des bereinigten EBITDA ; Abschreibungsaufwand zwischen 260 Millionen USD und 280 Millionen USD; und

Netto-Investitionsausgaben von etwa 3 % des Umsatzes.

Cashflow und Liquiditätsposition

Im vierten Quartal 2021 erwirtschaftete das Unternehmen 204 Millionen USD an operativem Cashflow und 137 Millionen USD an freiem Cashflow1. Im Gesamtjahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen 455 Millionen USD an operativem Cashflow und 216 Millionen USD an freiem Cashflow1. Am 31. Dezember 2021 verfügte GXO in etwa über eine Gesamtliquidität von 1,1 Milliarde USD, bei einer Gesamtverschuldung von 961 Millionen USD. Die Netto-Hebelung1 des Unternehmens belief sich auf das 1,0-Fache, berechnet als Nettoverschuldung1 in Höhe von 628 Millionen USD, dividiert durch das bereinigte EBITDA1 der letzten zwölf Monate in Höhe von 611 Millionen USD für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021.

Telefonkonferenz

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Gemäß den Vorgaben der Securities and Exchange Commission ("SEC") stellen wir Überleitungen der nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen in dieser Pressemitteilung auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen bereit, die in den nachfolgenden Finanztabellen dargelegt sind.

Zu den nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen von GXO in dieser Pressemitteilung zählen: bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, vorläufiges bereinigtes EBITDA, bereinigtes EBITDA vor Mietaufwand ("bereinigtes EBITDAR"), freier Cashflow, den Stammaktionären zuzurechnender bereinigter Nettoertrag und bereinigtes Ergebnis je Aktie (grundlegend und verwässert) ("bereinigtes EPS"), organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum, Nettohebelung und Nettoverschuldung.

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen von GXO sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das vorläufige bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITDAR, der den Stammaktionären zuzurechnende bereinigte Nettoertrag und das bereinigte EPS wurden um Transaktions- und Integrationskosten bereinigt, ebenso wie um Umstrukturierungskosten, und es können noch weitere Bereinigungen vorgenommen worden sein, wie aus den nachstehenden Finanztabellen hervorgeht. Bereinigungen um Transaktions- und Integrationskosten betreffen im Allgemeinen zusätzliche Kosten, die aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme, Veräußerung oder Ausgliederung resultieren, und können Transaktionskosten, Beratungskosten, Halteprämien, interne Löhne und Gehälter (soweit die Personen in Vollzeit Integrations- und Umstrukturierungstätigkeiten zugewiesen sind) und bestimmte Kosten in Zusammenhang mit der Integration und der Abtrennung von IT-Systemen umfassen. Umstrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich auf Abfindungskosten in Verbindung mit Initiativen zur Geschäftsoptimierung.

Das vorläufige bereinigte EBITDA beinhaltet Bereinigungen um zugeordnete Unternehmensaufwendungen und Kosten der eigenständigen Aktiengesellschaft. Zugeordnete Unternehmensaufwendungen sind Aufwendungen, die dem konsolidierten Abschluss auf Ausgliederungsbasis gemäß den US-amerikanischen GAAP zugeordnet wurden. Kosten der eigenständigen Aktiengesellschaft sind geschätzte Kosten für den Betrieb von GXO als eigenständige Aktiengesellschaft im Anschluss an seine Ausgliederung aus XPO Logistics, Inc. mit Wirkung zum 2. August 2021 und stellen den Mittelwert unserer geschätzten Unternehmenskosten dar.

Das bereinigte EBITDAR schließt den Mietaufwand aus dem bereinigten EBITDA aus und ist nützlich für das Management und die Anleger bei der Beurteilung der Performance von GXO, da das bereinigte EBITDAR die Performance der Geschäftstätigkeit von GXO berücksichtigt, dabei jedoch Entscheidungen im Hinblick auf Investitionen, Finanzierung und andere nicht wiederkehrende Kosten nicht einbezieht. Das bereinigte EBITDAR ist zudem eine Kennzahl, die üblicherweise durch das Management, Research-Analysten und Anleger für die Bewertung von Unternehmen in der Logistikbranche herangezogen wird. Da das bereinigte EBITDAR Zinsaufwendungen und Mietaufwand ausschließt, ermöglicht es dem Management, Research-Analysten und Anlegern, den Wert verschiedener Unternehmen ohne Berücksichtigung von Unterschieden bei der Kapitalstruktur und Mietvereinbarungen zu vergleichen.

Wir glauben, dass der freie Cashflow eine wichtige Kennzahl unserer Fähigkeit zur Rückzahlung fälliger Schuldtitel oder zur Finanzierung einer sonstigen Verwendung von Kapital ist, die unserer Ansicht nach den Wert für die Aktionäre steigert. Wir berechnen den freien Cashflow als Nettomittelzufluss durch das operative Geschäft abzüglich Zahlungen für den Erwerb von Sachanlagen zuzüglich Erlösen aus dem Verkauf von Sachanlagen. Wir glauben, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, das vorläufige bereinigte EBITDA und das bereinigte EBITDAR die Vergleichbarkeit zwischen Berichtszeiträumen verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur (Zins- und Finanzierungsaufwendungen), Vermögensbasis (Abschreibungsaufwand), steuerliche Auswirkung und andere Bereinigungen gemäß den beigefügten Tabellen ausklammern, die nach Auffassung des Managements nicht das eigentliche operative Geschäft widerspiegeln, und damit die Anleger bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen. Wir glauben, dass der bereinigte Nettoertrag, der GXO zuzurechnen ist, und das bereinigte EPS die Vergleichbarkeit unserer operativen Ergebnisse zwischen Berichtszeiträumen verbessern, indem die Auswirkungen bestimmter Kosten und Gewinne ausgeklammert werden, die nach Auffassung des Managements nicht unser eigentliches operatives Geschäft widerspiegeln, einschließlich der Abschreibung von übernahmebezogenen immateriellen Vermögenswerten. Wir glauben, dass der organische Umsatz und das organische Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da diese die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen und Umsätze aus übernommenen Unternehmen ausklammern. Wir glauben, dass die Nettohebelung und die Nettoverschuldung wichtige Kennzahlen unserer allgemeinen Liquiditätsposition sind. Sie werden unter Ausschluss von Überziehungskrediten sowie Barmitteln und Barmitteläquivalenten aus unserer ausgewiesenen Gesamtverschuldung und unserer ausgewiesenen Nettoverschuldung im Verhältnis zu unserem ausgewiesenen bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate berechnet.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung der laufenden Performance von GXO.

Im Hinblick auf unsere finanziellen Ziele für das Gesamtjahr 2022 bezüglich des bereinigten EBITDA, des bereinigten EBITDAR, des organischen Umsatzwachstums und des freien Cashflows kann eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-Kennzahlen aufgrund der Variabilität und der Komplexität der vorstehend beschriebenen überzuleitenden Elemente, die wir aus diesen nicht auf GAAP basierenden Ziel-Kennzahlen ausschließen, nicht ohne unangemessenen Aufwand bereitgestellt werden. Die Variabilität dieser Elemente kann eine erhebliche Auswirkung auf unsere künftigen Geschäftsergebnisse gemäß GAAP haben, weshalb wir nicht in der Lage sind, die zukunftsgerichtete Gewinn- und Verlustrechnung gemäß GAAP zu erstellen, die für die Erstellung einer solchen Überleitung erforderlich wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um Aussagen zu historischen Tatsachen handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder als solche anzusehen, einschließlich unserer finanziellen Ziele für 2022 bezüglich des organischen Umsatzwachstums, des bereinigten EBITDA, des bereinigten EBITDAR, des freien Cashflows, des Abschreibungsaufwands und der Nettoinvestitionsausgaben. Gleiches gilt für den erwarteten zusätzlichen Umsatz durch neue Kundenverträge im Jahr 2022. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "vorwegnehmen", "schätzen", "glauben", "fortfahren", "könnte", "beabsichtigen", "kann", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "sollte", "wird", "erwarten", "Zielsetzung", "Prognose", "Vorhersage", "Ziel", "Guidance", "Ausblick", "Anstrengung", "Entwicklungsverlauf" oder deren Verneinung oder ähnlichen Begriffen erkennbar. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen sowie Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter künftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse sowie das Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs wesentlich von künftigen Ergebnissen und dem künftigen Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet werden. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung verursachen oder zu einer solchen beitragen könnten, sind insbesondere die Risiken, die in unseren Einreichungen bei der SEC erörtert werden, und folgende: die Schwere, das Ausmaß, die Dauer und die Nachwirkungen der COVID-19-Pandemie und der Reaktionen der Regierungen auf die COVID-19-Pandemie, einschließlich einer Impfpflicht; Wirtschaftsbedingungen im Allgemeinen; Lieferkettenprobleme, einschließlich Arbeitskräftemangel; Wettbewerbs- und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in Wirtschaftsgüter, einschließlich Ausrüstung und Lager, an den Anforderungen unserer Kunden auszurichten; unsere Fähigkeit, eine erfolgreiche Integration durchzuführen und erwartete Chancen für Synergien, Kosteneinsparungen und Gewinnverbesserungen im Hinblick auf übernommene Unternehmen umzusetzen; Übernahmen können erfolglos sein oder zu anderen Risiken oder Entwicklungen führen, die unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse beeinträchtigen; unsere Fähigkeit zur Entwicklung und Umsetzung geeigneter IT-Systeme und zur Verhinderung von Ausfällen oder Sicherheitslücken bei solchen Systemen; unsere Fähigkeit zur Beschaffung von Fremd- und Eigenkapital; Rechtsstreitigkeiten; Arbeitsangelegenheiten, einschließlich unserer Fähigkeit zur Verwaltung unserer Subunternehmer und Risiken in Verbindung mit Arbeitskämpfen in den Werken unserer Kunden und Bemühungen von Gewerkschaften, unsere Mitarbeiter zu organisieren; Risiken in Verbindung mit leistungsorientierten Plänen für unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter; Wechselkursschwankungen; Schwankungen bei festen und variablen Zinssätzen; Probleme in Verbindung mit unseren Immaterialgüterrechten; staatliche Regulierung, einschließlich Compliance-Gesetzen für den Handel, sowie Änderungen der internationalen Handelspolitik und Steuerregelungen; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union; Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; eine wesentliche Störung der Geschäftstätigkeit von GXO; die Unfähigkeit, das erwartete oder angepeilte Niveau an Umsatzwachstum, Cash-Generierung, Kosteneinsparungen, Verbesserung von Rentabilität und Margen, Haushaltsdisziplin oder Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Geschäftstätigkeit zu erreichen; die Auswirkungen möglicher Cyber-Angriffe und IT- oder Datensicherheitslücken; die Unfähigkeit, Technologieinitiativen erfolgreich umzusetzen; der erwartete Nutzen der Ausgliederung und Unsicherheiten bezüglich der Ausgliederung, einschließlich des Risikos, dass die Ausgliederung nicht den gewünschten Nutzen hat; eine Feststellung des IRS, dass der Vertrieb oder bestimmte, damit verbundene Ausgliederungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen behandelt werden sollten; erwartete Finanzierungstransaktionen in Verbindung mit der Ausgliederung und Risiken in Verbindung mit zusätzlicher Verschuldung; das Risiko, dass Dyssynergiekosten, Kosten von Umstrukturierungstransaktionen und andere Kosten, die in Verbindung mit der Ausgliederung entstehen, unsere Schätzungen übersteigen; und die Auswirkung der Ausgliederung auf unsere Unternehmen, unsere Geschäftstätigkeit, unsere Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und anderen geschäftlichen Gegenparteien sowie das Risiko, dass sich die Ausgliederung als schwieriger, zeitaufwendiger oder kostspieliger erweist als erwartet, was zu zusätzlichen Anforderungen an unsere Ressourcen, Systeme, Verfahren und Kontrollen, einer Störung unseres laufenden Geschäfts und einer Ablenkung der Aufmerksamkeit des Management von anderen Geschäftsangelegenheiten führen könnte.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie, falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden. In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für das Datum dieser Mitteilung, und wir gehen keinerlei Verpflichtung ein, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, damit diese nachfolgende Ereignisse oder Umstände, Änderungen der Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse widerspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Investorenkontakt Chris Jordan +1 (203) 536 8493 chris.jordan@gxo.com Pressekontakt Matthew Schmidt +1 (203) 307-2809 matt.schmidt@gxo.com

GXO Logistics, Inc.

Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

(ungeprüft)

Three Months Ended December 31, Year EndedDecember 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2021 2020 2021 2020 Revenue $ 2,262 $ 1,766 $ 7,940 $ 6,195 Direct operating expense 1,912 1,484 6,637 5,169 Selling, general and administrative expense 195 144 714 611 Depreciation and amortization expense 76 77 335 323 Transaction and integration costs 17 7 99 47 Restructuring costs (1 ) 4 4 29 Operating income 63 50 151 16 Other income, net 12 - 23 2 Interest expense (5 ) (6 ) (21 ) (24 ) Income (loss) before income taxes 70 44 153 (6 ) Income tax (expense) benefit (13 ) (14 ) 8 (16 ) Net income (loss) 57 30 161 (22 ) Less: Net income attributable to noncontrolling interests (1 ) (2 ) (8 ) (9 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 56 $ 28 $ 153 $ (31 ) Earnings (loss) per share data Basic earnings (loss) per share $ 0.49 $ 0.24 $ 1.33 $ (0.27 ) Diluted earnings (loss) per share $ 0.48 $ 0.24 $ 1.32 $ (0.27 ) Weighted-average common shares outstanding Basic weighted-average common shares outstanding 114,647 114,626 114,632 114,626 Diluted weighted-average common shares outstanding 115,695 114,626 115,597 114,626



GXO Logistics, Inc.

Konzernbilanz

(ungeprüft)

December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2021 2020 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 333 $ 328 Accounts receivable, net of allowances of $13 and $18, respectively 1,507 1,224 Other current assets 259 284 Total current assets 2,099 1,836 Long-term assets Property and equipment, net of $1,128 and $922 in accumulated depreciation, respectively 863 770 Operating lease assets 1,772 1,434 Goodwill 2,017 2,063 Intangible assets, net of $407 and $373 in accumulated amortization, respectively 257 299 Other long-term assets 263 146 Total long-term assets 5,172 4,712 Total assets $ 7,271 $ 6,548 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 624 $ 415 Accrued expenses 998 784 Short-term borrowings and obligations under finance leases 34 58 Current operating lease liabilities 453 332 Other current liabilities 220 149 Total current liabilities 2,329 1,738 Long-term liabilities Long-term debt and obligations under finance leases 927 615 Long-term operating lease liabilities 1,391 1,099 Other long-term liabilities 234 148 Total long-term liabilities 2,552 1,862 Stockholders' equity Common Stock, $0.01 par value per share, 300,000 shares authorized, 114,659 shares issued and outstanding, as of December 31, 2021 1 - Preferred Stock, $0.01 par value per share, 10,000 shares authorized, 0 shares issued and outstanding, as of December 31, 2021 - - Additional paid-in capital 2,354 - Retained earnings 126 - XPO investment - 2,765 Accumulated other comprehensive income (loss) (130 ) 58 Total stockholders' equity before noncontrolling interests 2,351 2,823 Noncontrolling interests 39 125 Total equity 2,390 2,948 Total liabilities and equity $ 7,271 $ 6,548



GXO Logistics, Inc.

Konsolidierte Kapitalflussrechnung

(ungeprüft)

Year Ended December 31, (In millions) 2021 2020 Cash flows from operating activities: Net income (loss) $ 161 $ (22 ) Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 335 323 Stock-based compensation expense 28 25 Deferred tax benefit (62 ) (27 ) Other (10 ) - Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (243 ) (122 ) Other assets (57 ) 4 Accounts payable 114 (13 ) Accrued expenses and other liabilities 189 165 Net cash provided by operating activities 455 333 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (250 ) (222 ) Proceeds from sale of property and equipment 11 12 Purchase and sale of affiliate trade receivables, net - (40 ) Acquisition of business, net of cash acquired 32 (30 ) Net cash used in investing activities (207 ) (280 ) Cash flows from financing activities: Proceeds from issuance of debt, net 794 - Repayment of debt and finance leases (72 ) (123 ) Proceeds (repayment) related to trade securitization program (26 ) 24 Purchase of noncontrolling interests (128 ) (21 ) Net transfers (to) from XPO (774 ) 168 Other (35 ) 19 Net cash provided by (used in) financing activities (241 ) 67 Effect of exchange rates on cash and cash equivalents (2 ) 8 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 5 128 Cash and cash equivalents, beginning of year 328 200 Cash and cash equivalents, end of year $ 333 $ 328 Supplemental disclosure of cash flow information: Cash paid for interest $ 22 $ 32 Cash paid for income taxes $ 75 $ 27 Non-cash settlement of related party debt due to the Separation $ 437 $ -



Schlüsseldaten

Aufschlüsselung der Umsätze

(ungeprüft)

Wir haben unseren Umsatz nach geografischen Bereichen aufgeschlüsselt. Unser nach geografischen Bereichen aufgeschlüsselter Umsatz, basierend auf den Standorten der Vertriebsniederlassungen, stellt sich wie folgt dar:

Three Months EndedDecember 31, Year EndedDecember 31, (In millions) 2021 2020 2021 2020 United Kingdom $ 787 $ 457 $ 2,634 $ 1,526 United States 735 625 2,469 2,221 France 183 177 734 643 Netherlands 187 142 651 499 Spain 121 118 479 422 Other 249 247 973 884 Total $ 2,262 $ 1,766 $ 7,940 $ 6,195

Unser Umsatz lässt sich zudem nach verschiedenen vertikalen Kategorien aufschlüsseln, die die Hauptbranche unserer Kunden widerspiegeln. Unser nach Branche aufgeschlüsselter Umsatz stellt sich wie folgt dar:

Three Months EndedDecember 31, Year EndedDecember 31, (In millions) 2021 2020 2021 2020 E-commerce, omnichannel retail and consumer technology $ 1,202 $ 958 $ 4,191 $ 3,258 Food and beverage 356 228 1,328 908 Industrial and manufacturing 251 242 994 920 Consumer packaged goods 260 192 832 627 Other 193 146 595 482 Total $ 2,262 $ 1,766 $ 7,940 $ 6,195



GXO Logistics, Inc.

Überleitung des Nettogewinns/(-verlusts) auf das bereinigte EBITDA

(ungeprüft)

Three Months Ended December 31, Years Ended December 31, (In millions) 2021 2020 2021 2020 Net income (loss) attributable to GXO $ 56 $ 28 $ 153 $ (31 ) Net income attributable to noncontrolling interests 1 2 8 9 Net income (loss) $ 57 $ 30 $ 161 $ (22 ) Interest expense 5 6 21 24 Income tax expense (benefit) 13 14 (8 ) 16 Depreciation and amortization expense 76 77 335 323 Transaction and integration costs 17 7 99 47 Restructuring costs (1 ) 4 4 29 Unrealized gain on foreign currency options - - (1 ) - Adjusted EBITDA(1) $ 167 $ 138 $ 611 $ 417 Revenue $ 2,262 $ 1,766 $ 7,940 $ 6,195 Adjusted EBITDA margin(2) 7.4 % 7.8 % 7.7 % 6.7 %

(1) Siehe den Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.

(2) Die bereinigte EBITDA-Marge wird als bereinigtes EBITDA dividiert durch den Umsatz berechnet.

GXO Logistics, Inc.

Überleitung des vorläufigen bereinigten EBITDA

(ungeprüft)

Year EndedDecember 31, Three Months Ended December 31, (In millions) 2021 2020(1) 2020 Net income (loss) attributable to GXO(2) $ 162 $ (15 ) $ 33 Net income attributable to noncontrolling interests(2) 8 9 2 Net income (loss)(2) $ 170 $ (6 ) $ 35 Interest expense(3) 25 32 8 Income tax (expense) benefit(3) (5 ) 15 13 Depreciation and amortization expense(3) 335 325 77 Transaction and integration cost(3) 99 47 7 Restructuring costs(3) 4 29 4 Unrealized gain on foreign currency options (1 ) - - $ 627 $ 442 $ 144 Allocated corporate expense(4) 29 79 9 Public company standalone cost(5) (23 ) (64 ) (7 ) Pro forma adjusted EBITDA(6) $ 633 $ 457 $ 146

(1) Siehe das Formular 10 von GXO für Informationen zu unseren vorläufigen finanziellen Informationen für das Jahr zum 31. Dezember 2020.

(2) Vorläufig, da auf der Grundlage konsolidierter Abschlüsse für alle Berichtszeiträume vor dem 2. August 2021 erstellt.

(3) Für alle Berichtszeiträume vor dem 2. August 2021 sind zugeordnete Aufwendungen von XPO Corporate enthalten, da der Erstellung konsolidierte Abschlüsse zugrunde lagen. Diese Zuordnungen hatten keine Auswirkungen auf das bereinigte EBITDA.

(4) Schließt die Auswirkungen bereinigter Elemente und zugeordneter Zinsaufwendungen, Einkommensteuer und Abschreibungsaufwendungen von XPO Corporate aus.

(5) Geschätzte Kosten für den Betrieb von GXO als eigenständige Aktiengesellschaft.

(6) Siehe den Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.



GXO Logistics, Inc.

Überleitung des Nettoertrags/(-verlusts) und des Nettoertrags/(-verlusts) je Aktie auf den

bereinigten Nettoertrag/(-verlust) und bereinigten Nettoertrag/(-verlust) je Aktie

(ungeprüft)

Three Months Ended December 31, Year Ended December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2021 2020 2021 2020 Net income attributable to GXO $ 56 $ 28 $ 153 $ (31 ) Unrealized gain on foreign currency options - - (1 ) - Amortization of intangible assets 17 18 61 61 Transaction and integration costs 17 7 99 47 Restructuring costs (1 ) 4 4 29 Income tax associated with the adjustments(1) (5 ) (8 ) (32 ) (43 ) Discrete and other tax-related adjustments(2) - - (42 ) - Adjusted net income attributable to GXO(3) $ 84 $ 49 $ 242 $ 63 Adjusted basic earnings per share(2) $ 0.73 $ 0.43 $ 2.11 $ 0.55 Adjusted diluted earnings per share(2) $ 0.73 $ 0.43 $ 2.09 $ 0.55 Weighted-average shares outstanding: Basic weighted-average common shares outstanding 114,647 114,626 114,632 114,626 Diluted weighted-average common shares outstanding 115,695 114,626 115,597 114,626 Aggregated tax of all non-tax related adjustments reflected above: Unrealized gain on foreign currency options $ - $ - $ - $ - Amortization of intangible assets (2 ) (5 ) (11 ) (19 ) Transaction and integration costs (3 ) (2 ) (20 ) (15 ) Restructuring costs - (1 ) (1 ) (9 ) Total income tax associated with the adjustments above $ (5 ) $ (8 ) $ (32 ) $ (43 )

(1) Der auf Elemente angewendete Ertragsteuersatz basiert auf dem jährlichen effektiven Steuersatz nach GAAP, unter Ausschluss einzelner Elemente sowie beitrags- und margenbasierter Steuern.

(2) Ertragsteuervergünstigungen in Höhe von 42 Millionen USD in Verbindung mit bestimmten Vereinbarungen zur Lizenzierung des Rechts auf die Nutzung von Marken, Handelsnamen und anderem geistigen Eigentum in Bezug auf die Marke GXO an ihre verbundenen Unternehmen außerhalb der USA.

(3) Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen".

GXO Logistics, Inc.

Sonstige Überleitungen

(ungeprüft)

Überleitung von Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit auf den freien Cashflow:

Three Months Ended December 31, Year Ended December 31, (In millions) 2021 2020 2021 2020 Net cash provided by operating activities $ 204 $ (12 ) $ 455 $ 333 Payment for purchases of property and equipment (70 ) (63 ) (250 ) (222 ) Proceeds from sale of property and equipment 3 1 11 12 Free Cash Flow(1) $ 137 $ (74 ) $ 216 $ 123

(1) Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen".

Überleitung des Umsatzes auf den organische Umsatz:

Three Months Ended December 31, Year Ended December 31, (In millions) 2021 2020 2021 2020 Revenue $ 2,262 $ 1,766 $ 7,940 $ 6,195 Revenue from acquired business (174 ) - (605 ) - Foreign exchange rates 9 - (218 ) - Organic revenue(1) $ 2,097 $ 1,766 $ 7,117 $ 6,195 Organic revenue growth(2) 19 % 15 %

(1) Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen".

(2) Das organische Umsatzwachstum wird als relative Veränderung des organischen Umsatzes gegenüber dem Vorjahr berechnet, ausgedrückt als Prozentsatz des organischen Umsatzes von 2020. Siehe den Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.

GXO Logistics, Inc.

Überleitungen der Liquidität

(ungeprüft)

Überleitung der Nettoverschuldung:

(In millions) December 31, 2021 Total Debt $ 961 Less: Cash and cash equivalents 333 Net debt $ 628

Überleitung der Nettohebelung:

(Dollars in millions) December 31, 2021 Net debt $ 628 Adjusted EBITDA(1) 611 Net Leverage 1.0x

(1) Siehe den Abschnitt "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung.