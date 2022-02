San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Neuer 2U-3-Knoten-Server mit geringer Tiefe erhöht die Knotendichte um 50 % für High-Density Computing am intelligenten NetzwerkrandSuper Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führender Anbieter von High-Performance-Computing-, Speicher- und Netzwerklösungen und grüner Computertechnologie, hat ein neues Multi-Node-System mit geringer Tiefe vorgestellt, das für 5G-, IoT- und Edge-Anwendungen konzipiert und optimiert ist. Der Supermicro SuperEdge Server ist ideal für Umgebungen, in denen eine hohe Rechendichte und I/O in einem kleinen Formfaktor erforderlich sind, z. B. im Einzelhandel, in Zweigstellen oder an Außenstandorten, z. B. an der Basis von Mobilfunkmasten oder in stark frequentierten Bereichen. Durch die Verwendung eines Intel Xeon Scalable-Prozessors der 3. Generation in jedem Knotenpunkt liefert der Supermicro SuperEdge Rechenleistung für das Rechenzentrum am Rande des Systems, um Analysen und Echtzeit-Anwendungsfunktionen zu beschleunigen. Der SuperEdge-Server erhöht die Knotendichte um 50 % gegenüber früheren anwendungsoptimierten Servern für 5G-, IoT- und Edge-Workloads. Kunden können mit nur einem Server beginnen und weitere Server hinzufügen, um die steigenden Anforderungen zu erfüllen, wenn das Unternehmen wächst."Der SuperEdge Server erhöht die Rechen- und I/O-Dichte für Edge-Anwendungen und ermöglicht es Betreibern, die Systemauslastung und die Datenverarbeitung am Edge zu erhöhen und so den Netzwerkverkehr zurück ins Rechenzentrum zu reduzieren", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Als Teil unserer IT-Lösungsstrategie optimiert die Entwicklung von anwendungsspezifischen Servern für das Edge und die Cloud den Einsatz von Netzwerkcomputern auf dem Weg zum Metaverse."Der Supermicro SuperEdge Server wurde für kleine Rechenzentren oder Umgebungen entwickelt, in denen die Servertiefe entscheidend ist. Mit einer Tiefe von nur 430 mm lässt sich das SuperEdge-System problemlos in einer Vielzahl von Umgebungen installieren, in denen der Platz knapp ist. Es können auch GPUs installiert werden, so dass der Supermicro SuperEdge in der Lage ist, KI-Berechnungen am Rande des Netzwerks durchzuführen, was die Entscheidungsfähigkeit erhöht und die Reaktionszeiten verkürzt.Die Knoten und I/O-Anschlüsse sind von der Vorderseite aus zugänglich und ermöglichen bei Bedarf eine schnelle Wartung. Darüber hinaus kann dieser Server in einem Temperaturbereich von -5 °C bis 55 °C und unter einer Vielzahl von Luftfeuchtigkeits- und anderen Umgebungsbedingungen betrieben werden. Auf diese Weise können Unternehmen ihre Betriebskosten senken und den Server an verschiedenen Standorten installieren, die sich möglicherweise nicht in einer klimatisierten Umgebung befinden. Redundante Netzteile und Lüfter ermöglichen den Betrieb des SuperEdge Servers unter rauen Bedingungen außerhalb eines herkömmlichen Rechenzentrums.Jeder der drei Hot-Swap-fähigen Knoten kann drei PCI-E 4.0-Steckplätze aufnehmen, die eine breite Palette von Zusatzkarten zur Beschleunigung von Anwendungen für Edge Computing ermöglichen. Die in dieses System integrierte I/O-Dichte ermöglicht den Einsatz mehrerer Beschleunigungskarten, einschließlich Netzwerk-, FPGA-, DPU-, eASIC- und TimeSync-Optionen. Jeder Knoten kann bis zu 2 TB DDR4-DRAM aufnehmen, so dass umfangreichere und komplexere Anwendungen installiert und ausgeführt werden können als bisher möglich.Weitere Informationen zu SuperEdge finden Sie auf dem MWC 2022 in Barcelona, Spanien, und auf der Supermicro MWC-Übersichtsowie auf einem Webinar, das für den 15. März 2022 um 10:00 Uhr PT geplant ist.Informationen zu SupermicroSupermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen, während wir weiterhin fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte anbieten. Die Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der TCO und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Intel, das Intel Logo und andere Intel Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.