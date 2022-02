Cepton, Inc. (Nasdaq: CPTN), ein Innovator aus dem Silicon Valley und führend bei leistungsstarken MMT-Lidar-Lösungen, gab bekannt, dass das Unternehmen heute am Donnerstag, den 17. Februar 2022 um 9:15 Uhr ET seine Eröffnungszeremonie an der Nasdaq abhalten wird.

Cepton startete seine öffentliche Notierung am Nasdaq Capital Market am 11. Februar 2022. Anlässlich dieses wichtigen Meilensteins wird Dr. Jun Pei, CEO und Mitbegründer von Cepton, zusammen mit CTO und Mitbegründer Dr. Mark McCord sowie den Co-CEOs des SPAC-Partners Growth Capital Acquisition Corp., George Syllantavos und Akis Tsirigakis, die Eröffnungsglocke läuten. Sie werden auch von Cepton-Teammitgliedern und Vertretern von strategischen Partnern, Investoren und Beratern unterstützt.

"Mit dem Läuten der Nasdaq-Glocke werden wir nicht nur den Handel für diesen Tag eröffnen, sondern auch eine neue Ära der Innovation einleiten, die auf das Ziel ausgerichtet ist, Lidar zu einer Mainstream-Automobilsensortechnologie zu machen", sagte Dr. Jun Pei, CEO von Cepton. "Ich freue mich sehr, über die physische und virtuelle Präsenz meiner talentierten Kollegen und derjenigen, die uns in allen Phasen des Wachstums von Cepton unterstützt haben. Ich freue mich auf unseren weiteren Weg als öffentliches Unternehmen und wir bleiben unserer Mission treu, allen Menschen sichere und autonome Transportmittel zu bieten."

Über Cepton Technologies, Inc.

Cepton ist ein im Silicon Valley ansässiger innovativer Anbieter von Lösungen auf Lidar-Basis für die Bereiche Automotive (FAS/AV), Smart Cities, Smart Spaces und smarte Industrieanwendungen. Mit der patentierten Micro Motion Technology (MMT) zielt Cepton darauf ab, die Lidar-Technologie zum Mainstream zu bringen und einen ausgewogenen Ansatz in Bezug auf Leistungsfähigkeit, Kosten und Zuverlässigkeit zu erreichen, während gleichzeitig skalierbare und intelligente 3D-Erfassungslösungen für alle Branchen möglich werden.

Cepton hat auf Basis der Anzahl der zugesprochenen Fahrzeugmodelle den bislang größten bekannten Serienproduktionsvertrag für FAS mit Lidar der Branche erhalten, um das Programm Ultra Cruise von General Motors zu unterstützen. Cepton arbeitet auch mit allen anderen 10 führenden globalen Herstellern zusammen.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen mit jahrzehntelanger Erfahrung in einer breiten Palette fortschrittlicher Lidar- und Bildgebungstechnologien geführt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kommerzialisierung von leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Lidar-Lösungen für den Massenmarkt. Cepton hat seinen Hauptsitz in der kalifornischen Metropole San Jose und verfügt über ein Kompetenzzentrum in Troy im US-Bundesstaat Missouri, um die OEM- und Tier-1-Kunden im Großraum Detroit vor Ort zu unterstützen. Cepton ist auch in Deutschland, Kanada, Japan, Indien und China vertreten und bedient einen schnell wachsenden globalen Kundenstamm. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.cepton.com, und Sie können Cepton auch auf Twitter und LinkedIn folgen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220217005330/de/

Contacts:

Investoren: InvestorRelations@cepton.com

Medien: Faithy Li, media@cepton.com