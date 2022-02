DJ Luigs Real Estate GmbH kauft Bundesbank Giessen

Pressemitteilung vom 17. Februar 2022 Luigs Real Estate GmbH kauft Bundesbank Giessen

Giessen. Das Investmentunternehmen Luigs Real Estate GmbH hat im Rahmen eines Asset-Deals das ehemalige Landeszentralbankgebäude in Giessen erworben. Die voll-vermietete Prestige-Immobilie, deren Baukosten lt. der Giessener Allgemeinen im Jahr 1998 ca. 58 Mio Mark betragen haben, wurde nach Auszug der Bundesbank aufwändig in eine moderne Office-Immobilie umgebaut. Verkäufer der Immobilie ist eine mittelhessische Projektgesellschaft, über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Auf ca. 4900 m² Gesamtfläche sind in dem zentral gelegenen Gebäude mit hauseigener Tiefgarage vier exklusive Mietflächen entstanden. Hauptmieter des neuwertigen Objektes sind die Vitos-Kliniken und der IT-Dienstleister Computech.

"Wir freuen uns mit dem Kauf der ehemaligen Bundesbank Giessen eine besonders hochwertige und wertsichere Office-Immobilie in unser Handels-Portfolio aufnehmen zu können.", betont Joachim Luigs, Geschäftsführer der Luigs Real Estate GmbH Die Luigs Real Estate GmbH ist eine privat geführte Investmentgesellschaft in den Bereichen Real Estate, Development und Retail. Die Gesellschaft besitzt und realisiert aktuell Immobilien in den Toplagen von Frankfurt am Main sowie im mittelhessischen Raum. Im Fokus des Unternehmens stehen bis 2024 weitere Wohn- und Gewerbeinvestments mit einem geplanten Ankaufsvolumen von ca. 100 Mio Euro. Foto der Gebäudenansicht Buundesbank, Wiesecker Weg 17 (Copyright Luigs Real Estate GmbH) Ende der Pressemitteilung

