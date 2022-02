Vorstandsmitglieder von Q4 tauschen sich über das Stakeholder-Management und die Rolle des Vorstands aus

Q4 Inc. (TSX: QFOR), ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, gibt bekannt, dass er mit zwei seiner Vorstandsmitglieder, mit der Vorstandsvorsitzenden Colleen Johnston und mit Julie Silcock, am 8. März anlässlich des Internationalen Frauentags ein virtuelles Kamingespräch veranstalten wird.

Moderiert wird das Gespräch von Darrell Heaps, CEO von Q4. Dabei werden Colleen Johnston und Julie Silcock über ihre Erkenntnisse zur aktuellen Kapitalmarktdynamik, insbesondere im Hinblick auf den Wandel hin zum "Stakeholder-Kapitalismus", sowie darüber sprechen, wie sich diese Entwicklungen auf ihre Rolle als Vorstandsmitglieder auswirken. Das Kamingespräch wird als Live-Veranstaltung am Dienstag, den 8. März von 13:00 bis 13:45 Uhr (EST) auf der Virtual Events Platform von Q4 durchgeführt. Es wird auch auf der Investoren-Website von Q4 als Aufzeichnung verfügbar sein. Klicken Sie hier, um sich für die Veranstaltung anzumelden.

Bei Q4 ist man stolz darauf, in puncto Best Practices für die Vielfalt im Vorstand eine Vorreiterrolle einzunehmen. Laut einer neuen Studie, die vor Kurzem von "Women Get on Board" und von irLabs durchgeführt wurde, ist Q4 eines der wenigen neu an der TSX notierten Unternehmen, bei denen Frauen im Vorstand vertreten sind. Die in der vergangenen Woche veröffentlichte Studie zeigt, dass nur 16 Prozent der Vorstandssitze von neu an der TSX notierten Unternehmen von Frauen besetzt sind. Darüber hinaus ist in nur 5,5 Prozent der neu an der TSX notierten Unternehmen eine Frau Vorstandsvorsitzende.

Über Q4 Inc

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf gegenseitige Begegnungen, Kommunikation und den Umgang miteinander treffen. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.600 börsennotierte Unternehmen, darunter einige der renommiertesten Marken der Welt. Q4 unterhält den Hauptsitz in Toronto sowie Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen erhalten Sie unter q4inc.com

