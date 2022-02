Berkshire Hathaway B: Kaufgelegenheit für Value-Investoren! >>> PULBACK-SETUP mit BRK B <<<

Apple bleibt Nr. 1. Warren Buffets Berkshire Hathaway stockt Chevron auf, Teva Pharmaceutical fliegt raus! Earnings am 26. Februar vorbörslich.

Symbol: BRK B ISIN: US0846707026

Rückblick: Von der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway gibt es eine A-Aktie, die aktuell bei 47065 USD notiert und eine B-Aktie, die wir hier näher betrachten wollen. Sie ist gewissermaßen die Anlagemöglichkeit für Kleinanleger und legte in den vergangenen sechs Monaten rund 9.65 Prozent zu. Der Rücksetzer der letzten Tage knapp unter 20er-EMA lässt sich als Kaufgelegenheit interpretieren, zumal das Wertpapier m Vergleich zum Gesamtmarkt relative Stärke zeigte und ein Dreifachboden eine solide Unterstützung bietet.

Meine Expertenmeinung zu BRK B

Meinung:

Momentan ist angesichts von Inflationsgefahren und dem Säbelrasseln an deerr ukrainischen Grenze die Zeit der Value-Investoren. Buffets Berkshire Hathaway hat seine Anteile am Ölmulti Chevron ausgebaut und im Gegenzug Aktien von Charter Communications, AbbVie, Marsh & McLennan und Bristol-Myers Squibb verkauft. Teva Pharmaceuticals flog ganz aus dem Portfolio, in dem Apple, Bank of America und American Express die Spitzenpositionen einnehmen. Momentan wird mit einem moderaten Gewinnwachstum von 2 Prozent für 2021 gerechnet.

Mögliches Setup:

Setup: Mit dem Trigger über der letzten Tageskerze und dem Stopp Loss unter der Widerstandslinie haben wir eine geringe Risikospanne, peilen als Kursziel das Pivot- und Allzeithoch vom 9. Februar an. Mit dieser Konstellation kommen wir auf ein Chance-Risiko-Verhältnis von etwas über 3. Die nächsten Quartalszahlen gibt es schon am 26. Feburar vor Eröffnung der Börse. Richtige Value-Investoren lassen sich davon kaum beeindrucken und nehmen die Kaufgelegenheit wie sie kommt. Vorsichtige Trader schließen die Position am Vortag, um vor Überraschungen gefeit zu sein. Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BRK B.

Veröffentlichungsdatum: 17.02.2022

