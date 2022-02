Die Point and Figure Charts zeigen einen baldigen Turn around an und die Kursziele können sich sehen lassen!

Was ein Auftakt! Im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms auf dem Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Metates von Chesapeake Gold im mexikanischen Bundesstaat Durango konnten nun die ersten 5 von insgesamt 16 Infill-Kernbohrlöcher veröffentlicht werden und diese waren ein voller Erfolg.

Quelle: Chesapeake Gold

Rund 70 % der analysierten Abschnitte aus den 5 Bohrlöchern lieferten einen Gehalt über dem Cutoff-Wert von 0,35 g/t Gold-Silber-Äquivalent. Die Analyseabschnitte, die die Intrusivmineralisierung durchteuften, wiesen im Schnitt einen um 9,4 % höheren Au-Ag-Äquivalent-Gehalt auf als im aktuellen Ressourcenblockmodell geschätzt. Darüber hinaus sind die Bohrlöcher CKG21-090 und -092 auf Grundlage der Gehaltsmächtigkeit zwei der besten Bohrungen, die jemals bei Metates gebohrt wurden.

Quelle: Chesapeake Gold

Die höheren Gehalte sollten sich sehr positiv auf das neue Blockmodell, den Minenplan und die Vormachbarkeitsstudie auswirken. Dieses Infill-Bohrprogramm wird voraussichtlich bis Ende März abgeschlossen werden und ca. 6.700 Bohrmeter umfassen. Metates könnte somit Mexikos nächster kostengünstiger und hochmargiger Tagebau-Haufenlaugungsbetrieb mit starken Reserven werden.

Auch der Chart sieht interessant aus. Der Kurs dürfte sine Korrektur abgeschlossen haben da das untere Kursziel von ca. 2,50 CAD als erreicht gilt. Das alte Kaufsignal vom Juli 2020 immer noch intakt. Dreht der Kurs von Chesapeake Gold weiter nach oben so ist ein erstes Kursziel das alte Hoch bei 7,50 CAD. Langfristig, sprich auf 2-3 Jahre errechnet sich aus der alten Formation ein Kursziel von rund 11 CAD.

