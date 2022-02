DJ MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf Diplomatie sorgt für Erholung von Tagestiefs

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Freitag im Handelsverlauf von den Tagestiefs deutlich erholt und zeigen überwiegend nur noch leichte Verluste. Nach sehr schwachen Vorgaben der Wall Street war es zunächst deutlicher nach unten gegangen, ehe die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts die Oberhand gewann und wieder vorsichtige Käufe einsetzten.

Auslöser war die Ankündigung, dass sich die Außenminister der USA und Russlands in der kommenden Woche in Europa treffen wollen, sollte es bis dahin zu keiner Invasion der Ukraine durch Russland gekommen sein. Im US-Geschäft hatten dagegen noch Berichte für Kriegsangst gesorgt, wonach Russland angeblich nicht etwa Gruppen von der ukrainischen Grenzen abzieht, sondern im Gegenteil noch aufstockt.

An den Finanzmärkten sorgt das neben einer Erholung bei Aktien dafür, dass die Anleger aus vermeintlich sicheren Häfen wie Anleihen, Gold oder am Devisenmarkt dem Yen tendenziell aussteigen.

Der Nikkei-Index in Tokio liegt noch 0,3 Prozent im Minus bei 27.165 Punkten, auch der Kospi in Seoul liegt nur noch knapp im Minus, in Hongkong beträgt das Minus ein halbes Prozent. Die Börse in Sydney ging mit einem Minus von 1,0 Prozent aus dem Tag und folgte wie oft stärker der Vorgabe der Wall Street.

Unter den Einzelwerten schlossen in Sydney Fortescue 3,1 Prozent im Minus. Die Aktie des Eisenerzspezialisten dürfte unter fallenden Eisenerzpreisen in China gelitten haben, wo die Behörden weiter versuchen, gegen den stark gestiegenen Preis des Rohstoffs vorzugehen. Außerdem hatte Fortescue früher in der Woche einen rückläufigen Halbjahresgewinn berichtet, belastet von hohen Kosten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.247,10 -0,7% -2,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.164,63 -0,3% -4,6% 07:00 Kospi (Seoul) 2.742,25 -0,1% -7,9% 07:00 Schanghai-Comp. 3.468,56 +0,0% -4,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.674,91 -0,5% +5,6% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.443,04 +0,0% +9,4% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.602,85 -0,1% +2,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do,8:35 % YTD EUR/USD 1,1365 +0,0% 1,1361 1,1366 -0,1% EUR/JPY 130,90 +0,2% 130,61 131,02 +0,0% EUR/GBP 0,8351 +0,1% 0,8344 0,8363 -0,6% GBP/USD 1,3611 -0,0% 1,3617 1,3589 +0,6% USD/JPY 115,18 +0,2% 114,96 115,28 +0,1% USD/KRW 1.198,27 +0,1% 1.198,27 1.197,26 +0,8% USD/CNY 6,3384 +0,0% 6,3384 6,3347 -0,3% USD/CNH 6,3326 -0,0% 6,3348 6,3313 -0,3% USD/HKD 7,7994 -0,0% 7,7996 7,8012 +0,0% AUD/USD 0,7205 +0,3% 0,7185 0,7193 -0,8% NZD/USD 0,6710 +0,3% 0,6691 0,6694 -1,7% Bitcoin BTC/USD 40.642,59 -0,2% 40.730,28 43.844,08 -12,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,04 91,76 -0,8% -0,72 +21,6% Brent/ICE 92,41 92,97 -0,6% -0,56 +18,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.890,50 1.898,52 -0,4% -8,02 +3,3% Silber (Spot) 23,78 23,83 -0,2% -0,05 +2,0% Platin (Spot) 1.096,70 1.092,33 +0,4% +4,38 +13,0% Kupfer-Future 4,53 4,52 +0,1% +0,00 +1,4% ===

