ALLGEIER - Der deutsche Autozulieferer steht vor dem Verkauf an einen chinesischen Investor. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) hat die Übernahme nach Informationen der FAZ schon genehmigt. Damit kann die Familie des ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten Dieter Hundt, der das Unternehmen gehört, den Blechbearbeiter verkaufen. Wer der Investor ist, ist nicht bekannt. (FAZ)

WIRECARD - Ein Freundeskreis um den früheren Asienvorstand Jan Marsalek spielte beim größten Unternehmenskauf in der Wirecard-Geschichte offenbar eine entscheidende Rolle. Das Handelsblatt hat bisher unbekannte Chats aus dem Messengerdienst Fleep ausgewertet. Sie zeigen, dass ein enger Vertrauter von Marsalek den Fonds EMIF1A einrichten ließ, dem Wirecard 2015 mehr als 315 Millionen Euro für das indische Unternehmen Hermes zahlte. Der indische Finanzdienstleister IIFL bestätigte, dass der britische Unternehmer Henry O'Sullivan Anfang 2015 bei IIFL den Aufbau einer "Fondsstruktur auf Mauritius" in Auftrag gab, "um Vermögenswerte in Indien zu erwerben". Wirecards Insolvenzverwalter bezeichnet Hermes heute als weitgehend wertlos und unverkäuflich. (Handelsblatt)

February 18, 2022

