Der deutsche Leitindex hat den gestrigen Handelstag mit Verlusten abgeschlossen. Am Vormittag hielt sich der DAX noch recht stabil, am Nachmittag begannen die Kurse dann zu bröckeln. Der DAX beendete den Tag 0,7 Prozent tiefer bei 15.267 Punkten. Marktidee: MTU MTU hat am Mittwoch Geschäftszahlen vorgelegt und die Märkte voll und ganz überzeugt. Die Aktie legte daraufhin kräftig zu und markierte gestern ein Sechs-Monats-Hoch. Wegen der überkauften Indikatoren hat sich jetzt kurzfristig allerdings die Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer erhöht. Solange sich der Kurs über einer bestimmten Unterstützung hält, dürfte sich der Aufwärtstrend mittelfristig aber fortsetzen.