Auch 2022 will die ALLIANZ ihre Aktienrückkäufe fortsetzen. Der DAX-Konzern teilte mit, ein neues Aktienrückkaufprogramm über 1 Mrd. Euro aufgelegt zu haben. In den vergangenen Jahren hatte man regelmäßig Aktienrückkäufe durchgeführt, um überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, zuletzt ab August über 750 Mio. Euro bis Jahresende 2021. Im Jahr davor hatte die ALLIANZ ein Programm über 1,5 Mrd. Euro vor dem Hintergrund der Pandemie nach der Hälfte beendet.



Aktionäre können sich nun über eine deutlich höhere Dividende freuen. Wie der Konzern mitteilte, soll die Dividende trotz eines stagnierenden Nettogewinns für 2021 auf 10,80 Euro je Aktie von 9,60 Euro im Vorjahr und damit um 12,5 % steigen. Die ALLIANZ hatte sich jüngst eine neue Dividendenpolitik verordnet. Die Dividende soll fortan jedes Jahr um mindestens 5 % steigen. Die vorherige Politik sah lediglich vor, dass die Ausschüttung pro Aktie nicht sinkt im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr. Weiterhin gilt, dass regelmäßig die Hälfte des auf die Anteilseigner entfallenden Jahresüberschusses ausgeschüttet wird - allerdings bereinigt um außergewöhnliche und volatile Elemente.



