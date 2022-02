Das Instrument 1WM CA21024C1014 CONSOLIDATED URANIUM INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.02.2022

The instrument 1WM CA21024C1014 CONSOLIDATED URANIUM INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.02.2022

