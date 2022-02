München (ots) -- Versicherungen für Hunde und Katzen leisten Beitrag zum Tierschutz- CHECK24 unterstützt Deutschen Tierschutzbund mit mindestens 15.000 EuroAm 20. Februar ist Liebe-Dein-Haustier-Tag. Doch nicht jedes von den fast 35 Millionen Haustieren in Deutschland (allein 15,7 Millionen Katzen und 10,7 Millionen Hunde) (1) hat das Glück, von liebevollen Halter*innen mit dem entsprechenden Futter oder Streicheleinheiten und Spielzeug bedacht zu werden. Da bereits im ersten Pandemiejahr knapp eine Million Tiere dazu gekommen sind, fürchten Tierschützer*innen, dass viele unüberlegt angeschaffte "Corona-Tiere" über kurz oder lang im Tierheim abgegeben oder ausgesetzt werden. Erste Tierheime verzeichneten bereits im vergangenen Sommer erhöhte Neuaufnahmen.(2) Umso wichtiger ist die Arbeit von Tierschutzvereinen, die CHECK24 jetzt mit einer Sponsoring-Aktion unterstützt.Versicherungen für Hunde und Katzen leisten Beitrag zum TierschutzKund*innen des Unternehmens können vom 20. - 28.02.2022 durch einen Vertragsabschluss nicht nur ihren eigenen Liebling absichern, sondern gleichzeitig Tieren in ganz Deutschland helfen: CHECK24 unterstützt den Deutschen Tierschutzbund für jede in der App abgeschlossene Hundehaftpflichtversicherung (https://www.check24.de/hundehaftpflicht/), Hundekrankenversicherung (https://www.check24.de/hundekrankenversicherung/) oder Katzenkrankenversicherung (https://www.check24.de/katzenversicherung/katzenkrankenversicherung/) mit 15 Euro. Dabei hat das Unternehmen dem Dachverband der Tierschutzvereine und Tierheime in Deutschland eine Hilfe von mindestens 15.000 Euro zugesagt."Wir wollen die Tiere nicht nur versichern, sondern auch den Tieren helfen, denen es nicht so gut geht", sagt Nina Senghaas, Geschäftsführerin CHECK24 Vergleichsportal für Sachversicherungen. "Deswegen haben wir anlässlich des Ehrentages für unsere tierischen Lieblinge die Sponsoring-Aktion ins Leben gerufen und stellen dem Deutschen Tierschutzbund eine finanzielle Unterstützung zur Verfügung.""Unser Ziel ist, dass jedes Tier ein artgerechtes Leben führen kann", sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. "Sei es im Privathaushalt, in der Landwirtschaft, in der Forschung oder wo immer sonst Menschen Umgang mit Tieren haben. Wir freuen uns sehr, dass CHECK24 uns hierbei im Rahmen der 'Liebe-Dein-Haustier-Kampagne' unterstützt."Quellen:1) Trend zum Heimtier hält auch 2020 an, Industrieverband Heimtierbedarf (IHV) e.V., 22.03.2021 https://ots.de/X3LZqF2) Abgabe von "Corona-Tieren": Tierheime füllen sich, Deutscher Tierschutzbund e.V., 30.06.2021 https://ots.de/1JBuGLÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Nina Knoppik, Pressereferentin, Tel. 0049 89 200047 7702, nina.knoppik@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/5149850