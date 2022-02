Groß, breit, laut und zukünftig auch emissionsfrei. General Motors bringt den Hummer als Elektrowagen heraus. Der Koloss ist allerdings alles andere als effizient. Der Hummer ist eines der Aushängeschilder von General Motors. Logisch, dass der Hersteller den massigen Geländewagen auch in einer zeitgemäßen Elektroversion auf den Markt bringen will. Dabei wird bei einem Blick in die bisher bekannten Eckdaten, die Cnet veröffentlichte, schnell deutlich, dass der E-Hummer das ein oder andere Laster zu tragen hat. In Sachen Akkukapazität, Gewicht und Reichweite...

Den vollständigen Artikel lesen ...